Stenkast-sagen: Tre år efter er drabsmanden stadig på fri fod

Den 21. august 2016 var den tyske familie Gosmann på vej hjem fra ferie, da en 30 kilo tung betonklods smadrede forruden på familiens Seat Leon og dræbte Nelli Gosmann på stedet.

Hendes mand, Andreas Gosmann, blev alvorligt kvæstet, mens parrets dengang femårige søn, Alexander, fysisk slap med overfladiske skrammer.

Betonklodsen var blevet kastet ned på Fynske Motorvej fra Langesøvejbroen ved Skallebølle.

Hundredvis af henvendelser

Tre år efter er sagen fortsat uopklaret, men Fyns Politi efterforsker stadig drabssagen. Det forklarer politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi.

- Vi holder fortsat den her sag i drift. Der er nogle ting, vi stadig følger op på. Vi følger op på nye borgerhenvendelser, og vi har stadig nogle spor, vi mangler at løbe til ende. Vi fortsætter efterforskningen, forklarer Johnny Schou.

På de tre år hvor Fyns Politi har efterforsket sagen, har politiet fået i alt 1.500 henvendelser fra borgere i sagen. Desværre har det ikke ført politiet nærmere på en opklaring af sagen, siger politiinspektør Johnny Schou.

- Det har givet anledning til, at vi konkret har fået kastet opmærksomheden på 600 personer, som vi har afhørt, og hvor vi har fulgt op på deres færden. I forhold til det har der været anledning til at tro, at det var nødvendigt for os at udtage DNA-materiale af lige omkring 300. Der er desværre ingen af de 300 DNA-profiler, der har matchet den, vi leder efter, siger politiinspektøren.

Et mobilt kamera på en fynsk motorvejsbro. Foto: Ole Holbech

Siden drabet på den tyske kvinde er der blevet sat kameraer op på 30 udvalgte motorvejsbroer i Danmark.

Desuden har Assens Kommune valgt at bruge 420.000 kroner på at opsætte permanent lys på motorvejsbroerne på Langesøvej, Koelbjergvej og Grøftebjergvej for at forhindre lignende episoder.

Undveg en natursten på 40 kilo

Siden Nelli Gosmann mistede livet i august 2016, har der været flere stenkast på Fynske Motorvej. Heldigvis er ingen personer kommet alvorligt til skade ved disse hændelser.

Det seneste var tirsdag den 28. august sidste år, hvor en 38-årig mandlig bilist anmeldte et stenkast ved Ravnebjerggyden i det sydvestlige Odense.

Politiet lukkede motorvejen i flere timer og gennemsøgte området med hunde og teknikere.

Den 20. december 2017 blev flere sten kastet ned fra en bro mellem afkørsel 53 og 54. Her kørte to bilister ind i stenene, men der skete ingen personskade.

Den 9. september 2017 nåede en bilist lige akkurat at undvige en 40 kilo tung natursten, der blev kastet ned fra en motorvejsbro to kilometer fra det sted, hvor Nelli Gosmann blev dræbt.

Håber på nye henvendelser

Til trods for at der nu er gået tre år siden motorvejsdrabet, så har politiinspektør Johnny Schou ikke opgivet at finde frem til gerningsmanden, så sagen kan blive opklaret.

- Hvis nogen har en fornemmelse af, at de kender gerningsmanden og kan presse gerningsmanden til at opsøge os og få det her afklaret, så vil det være rigtig fint. Kan det ikke lykkes vil vi være lige så tilfredse med at få en henvendelse, hvor opmærksomheden henledes på den, det drejer sig om. Det kan som sagt foregå anonymt, så vi kan arbejde med de spor, vi får ind, siger politiinspektøren.

Oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på telefon 114.

