Tre anholdt: Stak af da hundepatrulje dukkede op

Tre anholdte mænd mistænkes for at have stjålet en række genstande. De fremstilles i grundlovsforhør.

Tre mænd bliver fredag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør. De blev alle tre anholdt sidst på aftenen torsdag, hvor de tilsyneladende umotiveret hoppede ud den bil, de var kørende i og stak af, da en af polities hundepatruljer nærmede sig. Mændene blev anholdt klokken 23.30 i det centrale Odense - i nærheden af et sted, hvor politiet har fundet en række genstande, som menes stjålet. Derfor bliver mændene fremstillet i grundlovsforhør, fortæller vagthavende ved Fyns Politi, Lars Thede.