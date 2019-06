Tre biler i uheld – et spor spærret på Fynske Motorvej

Tre biler var torsdag morgen impliceret i et sammenstød på Fynske Motorvej omkring afkørsel 53 Odense V. Ifølge Fyns Politi er der ikke umiddelbart tilskadekomne ved uheldet.

To af de involverede biler holdt efterfølgende i nødsporet, men den sidste holdt i det venstre spor, der derfor var spærret.

- Vi har endnu ikke overblik over, om det er muligt at passere. Vi er lige knap landet derude endnu, sagde vagtchefen hos Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen, kort efter uheldet.

Uheldet skete i østgående retning omkring en kilometer efter afkørsel 53 ved Blommenslyst.

Vagtchefen fortæller, at der er autohjælp på vej mod uheldsstedet, fordi den ene af de tre biler formentlig skal have hjælp til at blive fjernet.

Ifølge vagtchefen er der ikke sendt en ambulance ud til uheldet.

Vejdirektoratet skriver, at oprydningsarbejdet tidligst forventes overstået klokken 10.