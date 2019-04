Tre biler udbrændt: Politiet mistænker at branden er påsat

En bil udbrændte natten tirsdag på Carl Blochs Vej i Odense. Branden var så kraftig, at forruden blev blæst ud og ramte en lygtepæl. Ilden spredte sig også til de to biler, som holdt parkeret ved siden af.

Alle tre biler er helt eller delvist udbrændte, og Fyns Politi formoder, at branden har været påsat.

Det siger Carsten Møllegård, der er sagskoordinator i driftscenteret ved Fyns Politi.

- Det vi kan sige er, at der er en bil, som er udbrændt omkring klokken tre i nat. Den har sidst været ude at køre mandag klokken 19, og derfor formoder vi ikke, at branden er relateret til en teknisk fejl i bilens elektronik eller brandstofsystem, siger han til TV 2/Fyn.

Efterlyser vidner

Nu skal efterforskningsholdet vurdere, om de tre biler skal undersøges yderligere. Ellers vil de blive overgivet til forsikringsselskaberne eller skrottet.

Fyns Politi efterlyser vidner, som har opholdt sig i området i tidsrummet mellem klokken 02.30 og 03.30, og som har bemærket noget usædvanligt.

- Der går ikke ild i en bil af sig selv, medmindre den lige har været ude at køre. Erfaringsmæssigt taler vi højest en til to timer efter kørsel, men oftest sker det inden for et kvarter efter kørsel, hvor motoren stadig er varm, siger Carsten Møllegård.

Vidner til bilbranden kan kontakte Fyns Politi på 114.