Tre bilister standset med for høj promille

Tre gange var promillen for høj, da politiet bad fynske bilister om at puste i alkometeret natten til søndag.

Det oplyser vagthavende ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen.

Første standsning sker klokken kvart over ét i Otterup, hvor en 19-årig mand har for høj promille til at sidde bag rettet.

Klokken tre gælder det en 23-årig mand, der bliver standset af politiet ved Flakhaven i Odense.

Og klokken kvart i fire er den gal igen, da en 51-årig mand bliver standset nær Aarup.

Ifølge Anders Furbo Therkelsen er det ikke et bemærkelsesværdigt højt antal sigtelser på én aften.

- Det er ikke bemærkelsesværdigt, siger han til TV 2/Fyn.

Hvor mange plejer I da at tage for spirituskørsel på sådan en lørdag aften?

- Der er ikke noget, der hedder plejer, men hvis det skulle være helt opsigtsvækkende, skulle vi være oppe på en 7-8 stykker, uddyber Anders Furbo Therkelsen.

Alle tre mænd fik taget en blodprøve og er efterfølgende blevet sigtet for spirituskørsel.

Udover de tre sigtelser er weekenden i øvrigt forløbet roligt med undtagelse af lidt gadeuorden i Odense, hvor politiet fik sendt stridende parter i hver sin retning.