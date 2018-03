Tre bøder og en påtale: Kendt advokat får kritik for fjerde gang

Advokatnævnet kritiserer endnu engang Odense-advokaten Klaus Ewald for at have tilsidesat god advokatskik. Det er fjerde gang, advokaten får kritik siden 2010.

Siden 2010 har advokat Klaus Ewald fra Odense fået kritik af Advokatnævnet fire gange. Tre gange har han fået en bøde - den seneste på 50.000 kroner.

Det skriver fyens.dk.

Den seneste bøde fik Klaus Ewald i februar, fordi han ifølge Advokatnævnet i strid med god advokatskik undlod at sende dokumenter i en sag til modpartens advokat.

Usædvanligt mange bøder

Advokatnævnet kritiserer desuden Klaus Ewald for i et læserbrev og på Facebook at udsætte modparten for "en unødig grov krænkelse og derved er gået videre end berettiget" i varetagelsen af sin klients interesse. Det fremgår ifølge fyens.dk af Advokatnævnets afgørelse.

Kritik og bøder Første gang Klaus Ewald fik kritik af Advokatnævnet var i 2010. Dengang fik han en påtale, fordi han til Fyens Stiftstidende udtalte sig om en politimands opførsel i forbindelse med en anholdelse.



To år senere, i 2012, modtog advokaten en bøde på 5.000 kroner, fordi han ikke kunne leve op til de krav om kursuspoint, Advokatnævnet har fastsat.



I 2016 gav Advokatnævnet Klaus Ewald en bøde på 20.000 kroner for interessekonflikt i en sag. Advokaten tog sagen for byretten, der i 2017 stadfæstede Advokatnævnets afgørelse.



I februar 2018 modtog Klaus Ewald den tredje bøde på otte år for manglende god advokatskik. Bøden har en størrelse af 50.000 kroner, fordi sanktionerne mod advokaten siden 2010 er blevet skærpet.

Martin Lavesen, der er medlem af Advokatrådet og formand for rådets Regel- og Tilsynsudvalg, vil ikke kommentere den konkrete sag om Klaus Ewald, men siger til webavisen, at det er usædvanligt, at én advokat får fire kendelser imod sig i Advokatnævnet.

- Flere bøder er absolut ikke sædvanligt. Det er et fåtal af advokater, der bliver dømt, og udgangspunktet er, at de fleste advokater slet ikke har nogen afgørelser mod sig, siger Martin Lavesen til fyens.dk.

Ifølge formanden er bødestørrelsen normalt 10.000 kroner. En bøde højere end det gives kun ved enten grove eller gentagne forseelser.

Klaus Ewald har ikke ønsket at udtale sig om sagen, men han oplyser til webavisen, at han er uenig i Advokatnævnets afgørelse. Han vil derfor prøve sagen i retten.