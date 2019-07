Tre brande på fire timer i Nyborg

Der har natten til fredag været tre forskellige brande inden for en radius af 400 meter i Nyborg. Det oplyser vagtchef Anders Furbo Therkelsen hos Fyns Politi.

- De ligger meget tæt på hinanden. Vi efterforsker alle tre som påsatte, og en af vores hypoteser er, at det er de samme gerningsmænd, siger Anders Furbo Therkelsen til TV 2/Fyn.

Den første brand fandt sted på Glacisstien klokken 01.38 i et kolonihavehus, der ejes af Nyborg Sportsfiskerforening. Huset er fuldstændig brændt ned og står ikke til at redde, oplyser foreningen.

- Der går en alarm fra huset. Da vagtselskabet når frem, kan de konstatere, at det brænder kraftigt derude, siger Anders Furbo Therkelsen.

Da brandvæsen og politi kommer frem, står det klart, at branden formentlig er påsat.

- Det brænder det meste af det. Allerede der er der nogle ting, der gør, at vi mistænker det for at være påsat, siger Anders Furbo Therkelsen, der dog ikke vil komme nærmere ind på, hvad det er.

Politihunde opdagede ny brand

Klokken 04.44 var der igen brand i Nyborg - denne gang i et kolonihavehus på Nydamsvej.

- Det brænder, men de får det bekæmpet forholdsvist hurtigt. Det brænder ikke ned, siger Anders Furbo Therkelsen.

En halv time senere - klokken 05.16 - er den gal igen i nærheden. Det er politiets hunde, der undersøger området for spor, og de opdager en brand på Grejsdalen i nærheden af Nyborg Sygehus.

- Vi er derude og søge med nogle hunde og ser, om vi kan finde nogle spor. Da hundene runderer, opdager de, at det brænder tæt på også, siger Anders Furbo Therkelsen.

- Det får de også forholdsvist hurtigt bekæmpet, siger han.

Har du set noget i forbindelse med brandene i Nyborg, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.