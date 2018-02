Frostdøgn: Så mange dage går der, før isen er sikker

En tommelfingerregel i Vej og Park siger, at isen først er sikker at gå på efter ni døgn med frost.

Vandet er isnende koldt, kulden bider i bare ansigter, men det har slet ikke været koldt længe nok.

Efter tre døgn i det, der føles som en fryser med dagtemperaturer omkring fem minusgrader, er det fristende at støve skøjterne af, slibe klingerne og tro, man kan suse ud på isen. Men hvis der overhovedet er is på vandet, er den endnu ikke tyk nok til at holde.

I Nyborg holder parkformand Klaus Johansen øje med voldgraven. Tidligere på ugen målte han isens tykkelse til 16 millimeter.

Læs også Usædvanlig kold morgen: Glatte veje flere steder på Fyn

- Hvis vejret holder, tror jeg på, at man kan stå på den på den mandag, fortæller han til TV 2/Fyn.

Strafbart at gå på isen

Isen skal være 130 millimeter - eller 13 centimeter - tyk, før Klaus Johansen banker skiltet med "Færdsel på isen tilladt" i den stenhårde jord.

- I et frostdøgn regner vi med, at isen tykner mellem 0,8 og 1 millimeter i timen. Vandet fryser dermed lige godt 24 millimeter om dagen. Det vil sige, at der går omkring ni frostdøgn, før det er sikkert at gå på isen, siger Klaus Johansen.

Det koster en bøde på 1.000 kroner at dratte gennem isen, hvis politi og redning tilkaldes.

Læs også 15 centimeter sne: Sådan rammer snebygerne Fyn og øerne

Færdsel på is Det er din lokale kommune, der foretager opmålingen af isens tykkelse og fastsætter, hvorvidt den er sikker at færdes på. Kommunerne opsætter skilte ved søer, når de er stærke nok til at bevæge sig ud på. Kan man ikke få øje på skiltning, der blåstempler isens sikkerhed, og er man i tvivl om, hvorvidt isen er sikker, bør man ikke gå ud på isen. Alternativt kan man kontakte kommunen og spørge, om isen er sikker. Kilde: Københavns Politi og Nordsjællands Politi Kilde: Københavns Politi og Nordsjællands Politi

Torsdag skifter kalenderen blad, og det er officielt forår. Selvom dybfrysertemperaturer bilder os noget andet ind, knokler solen for at fordrive vinteren. Lykkedes dét, er udsigterne til en tur på voldgraven små.

- Vi er sent henne på året, og solen kommer højt på himlen. Den har lidt magt over voldgraven, som den ikke har i de tidlige vintermåndeder, fortæller Klaus Johansen.

Skal du være helt sikker på en tur på skøjter i denne sæson, er du derfor nødt til at finde en kunstig bane.

I Middelfart forvandles volleybanerne ved Havnegade til skøjtebane fra december frem til marts. Husk selv at medbringe skøjter. Også i skøjtehallen i Odense er det muligt at komme på glatis.