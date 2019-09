Tre færdselsuheld og en rygende brødrister gav travlhed hos politiet

Beredskabet hos Fyns Politi fik travlt mandag eftermiddag, da det pludselig gik galt flere steder i trafikken på Fyn.

- Ja, vi var lidt hængt op i løbet af eftermiddagen, fortæller vagtchefen hos Fyns Politi, Lars Thede, og remser op, hvad der blev sendt udrykninger afsted til.

Klokken 15.41 fik politiet den første melding om et færdselsuheld på Svendborgmotorvejen lidt syd for Ringe.

- To biler var kørt sammen, og den ene bilist kom lettere til skade. De kørte i sydgående retning. Vi lukkede kort for trafikken, mens der blev ryddet op, men kødannelsen var hurtigt overstået, fortæller vagtchefen.

Kort efter var den gal i Svendborg.

- Ni minutter senere, klokken 15.50, får vi en melding om, at en knallertkører er kommet lettere til skade, fordi en højresvingende bil overser knallerten, siger vagtchefen.

De nærmere omstændigheder bag uheldet er ikke klarlagt endnu, men knallertkøreren blev bragt til sygehuset til undersøgelse.

Tre minutter senere, klokken 15.53, tikker den tredje melding om et færdselsuheld ind hos vagtchefen. Også her er der tale om et sammenstød mellem en bil og en knallert.

Det sker i Munkebo, og der er formentlig tale om en ulovlig knallert, for den har politiet taget med til nærmere undersøgelse.

Brand i brødrister

Der skulle ikke gå mere end ti minutter, før den næste alarm går, og politiet må rykke ud endnu en gang.

- Klokken 16.03 får vi en alarm, der i første omgang går på en bygningsbrand i en etagebygning. Det er i Langeskov, men den kan vi heldigvis hurtigt afblæse, for det viser sig at være en brødrister, der udvikler kraftig røg, slutter Lars Thede.