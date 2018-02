Tre fynske bilister på glatis

Indtil tirsdag over middag var Fyn gået fri af de helt store trafikale problemer som følge af snevejret; men der skete enkelte glatføreulykker uden personskade.

Tre bilister fik sig en overraskelse forskellige steder på Fyn i det glatte føre tirsdag morgen.

Klokken 06.47 gled en bilist på vej mod syd ad Højstrupvej mellem Ringe og Korinth op bag i en forankørende, som skulle svinge til højre ind på en ejendom.

Klokken 07.10 mistede en bilist herredømmet på grund af glat føre på Bogensevej i Odense. Bilen gled af vejen og ned i et bassin til opsamling af regnvand. Føreren kom selv op derfra.

Noget lignende skete klokken 07.54 på Brovejen i Middelfart. Her mistede en ældre bilist herredømmet på grund af det glatte føre og havnede i et opsamlingsbassin. Han skaffede sig selv op.

Ingen af bilisterne kom noget til, men bilerne har fået forskellige skader.

- Det kan lyde dramatisk, at to biler ryger i opsamlingsbassiner, men de er åbenbart ikke særligt dybe, siger vagtchef ved Fyns Politi, Steen Nyland.

På Fynske Motorvej skete der også enkelte ulykker uden personskade. Men selvom der var tæt trafik skete der ikke flere ulykker end på en ganske almindelig tirsdag morgen, oplyser vagtchefen.

- Folk har kørt efter forholdene. Noget tyder på, at de arter sig, når de kan se, at der er sne. Det er, når der er is på vejen, at det kan gå grueligt galt, siger han.

