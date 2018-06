Flere pædagoger på vej: 15 fynske institutioner får millioner til udsatte børn

Assens, Svendborg og Odense Kommune får tilskud fra en ny pulje, der over de næste år giver i alt 254 millioner kroner til bedre vilkår for udsatte børn.

100 institutioner i 30 danske kommuner får del i en ny pulje, der skal være med til at sikre bedre vilkår for udsatte børn.

På Fyn får to institutioner i Svendborg Kommune samlet set 3.846.573 kroner, i Assens Kommune får fire institutioner 6.905.293 kroner, og endelig får ni institutioner i Odense Kommune i alt 25.466.165 kroner.

Totalt får de 15 fynske institutioners 782 børn 36,2 millioner kroner ekstra fra puljen.

- Vi ved fra forskningen, at hvis man er i et dagtilbud med rigtig høj kvalitet, så har det en meget positiv effekt i forhold til udsatte børn. Derfor indgik vi sidste år en stor reform på dagtilbudsområdet, hvor vi besluttede at afsætte midler til ekstra pædagoger i de institutioner, der har mange udsatte børn, forklarer børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Flere pædagoger

Pengene skal primært bruges til at ansætte flere veluddannede pædagoger i de udvalgte institutioner, fortæller ministeren. I alt kommer puljens 254 millioner kroner til at gavne flere end 5.500 børn på landsplan.

Derfor er der også ret stramme krav om, at pengene skal bruges på pædagoger og ikke vedligeholdelse af bygninger eller andre udgifter.

- Man skal demonstrere, at man også bruger pengene på pædagoger. Det skal gå til, at flere udsatte børn oplever at få flere pædagoger i institutionerne, siger Mai Mercado.

Dagtilbudsreform

Puljen er en udløber af dagtilbudsreformen, der blev vedtaget sidste år. Bag reformen står regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale. Pengene fra puljen skal dække de ekstra personaleudgifter i en periode på tre år.

Det er ikke alle institutioner, der har haft mulighed for at få del i pengene, forklarer Mai Mercado.

- Der skal være børn i institutionen, som er udsatte. Mindst 25 procent af børnene skal komme fra forældre, som får et fripladstilskud på 80 procent eller derover. Så der er et krav om en vis grad af udsathed for at kunne få de her penge, siger ministeren.

I gennemsnit får de 100 institutioner 800.000 kroner om året i de tre år.

