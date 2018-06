Tre fynske mikrobryggerier: Lavt skum på indtjeningen

Økonomien under pres på Ærø, i Indslev og på Midtfyn.

Fynboerne elsker øl fra øens mange mikrobryggerier, men ikke så meget, at bryggerierne generelt kan leve fedt af interessen.

Det viser de netop offentliggjorte regnskaber fra Midfyns Bryghus, Indslev Bryggeri og Rise Bryggeri.

Godt nok er der overskud på den nederste linje hos Midtfyns Bryghus og Rise Bryggeri, men det er - undskyld udtrykket - lige til øllet.

Hos Midtfyns Bryghus er farverige Eddie Szweda ellers garant for, at kendskabet til de velsmagende produkter udbredes ved enhver given lejlighed. Og bryggeriet har også fået masser af priser.

Bruttofortjenesten faldt sidste år med 600.000 kroner til 2,3 millioner kroner. Indtjeningen før skat dykkede fra 123.000 til 56.000 kroner.

Eddie Szweda lægger i regnskabet ikke skjul på, at konkurrencen er hård og likviditeten stram. Han er dog alligevel optimist og budgetterer med et overskud på en halv million i 2018.

Han oplyser dog også, at det er nødvendigt med en afdragsordning med det offentlige for at få afviklet en forfalden gæld på en halv million kroner.

I Indslev er tallene røde.

Et underskud på 854.000 kroner før skat mod et overskud på 335.000 kroner i 2016 er ikke tilfredsstillende på Vestfyn.

Brygmester Anders Busse Rasmussen nævner øget priskonkurrence i branchen som en væsentlig årsag.

Han håber på et gennembrud for faglageret øl, som der er bundet mange ressourcer i, og som han også forventer vil få omsætning og indtjening til at stige markant.

Ifølge regnskabet er der opdaget en fejl i posten "varer under fremstilling" på 2,6 millioner kroner som er indregnet direkte under selskabets egenkapital, der nu er negativ med samme beløb.

De store blander sig

På Rise Bryggeri på Ærø tjente man sidste år knap 12.000 kroner før skat mod godt 3000 kroner i 2016.

Også her tegner ledelsen et billede af et hårdt marked, der især skyldes, at de større bryggerier nu sender en større strøm af specialøl og mikrobryg på markedet.

Rises omsætning faldt med cirka en halv million sidste år til 6,2 millioner. Blandt andet aftog bryggeriets største kunde mindre øl.

Rise Bryggeri har produktudviklet på to økologiske øl, som man isæt sælger til hotel- og restaurationsbranchen.

Man har formålet at afbøde en del af tilbagegangen ved flere besøg, salg og omsætning i bryggeriets café.

I årets løb stoppede den hidtidige direktør Nina Folmer, og det er nu Janni Bidstrup, der alene har det overordnede ansvar for bryggeriet.