Tre kørt på skadestuen efter brand i Korsløkkeparken

En brand i en etageejendom i Korsløkkeparken i det sydøstlige Odense skal undersøges af teknikerne hos Fyns Politi.

Tre personer er i forbindelse med branden kørt til tjek for røgforgiftning på OUH, fortæller Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi.

- De tre var i lejligheden under, altså i stueetagen. De er alle bragt til sygehuset til et rutinetjek for røgforgiftning, forklarer vagtchefen.

Egentlig var ambulancen, der i første omgang blev tilkaldt, kørt derfra igen, fordi det blev vurderet, at der ikke var tilskadekomne ved branden. Men alligevel valgte beredskabet efterfølgende at tilkalde en ny, så de tre personer kunne blive fragtet til OUH.

Spærret af for undersøgelser

Branden opstod klokken 08.19 i en lejlighed på første sal, hvor der ikke umiddelbart var nogen hjemme.

Teknikere fra Fyns Politi skal mandag undersøge lejligheden for at finde frem til brandårsagen. Foto: Ole Holbech

Derfor er lejligheden nu afspærret, og politiet vil undersøge lejligheden for at forsøge at finde frem til brandårsagen.

- Hvis vi er i tvivl om, hvad brandårsagen er, så vil vi vide det. Og hvis ikke vi er overbeviste om, hvad der er årsag til branden, så undersøger vi det nærmere, siger Lars Thede.

Selv om branden opstod i et lejlighedskompleks, har der ikke på den måde været fare på færde for ejendommens øvrige beboere, siger vagtchefen.

- Det er altid kritisk, når der opstår brand i en etageejendom, men der er ikke andre, der er blevet hjemløse af den her brand. Der er ikke nogen, der er blevet hevet ud på stigevogne eller lignende, siger vagtchefen.

De tre personer, der mandag formiddag er kørt på OUH, skal politiet også have talt med som en del af undersøgelsen.

- Dem mangler vi at snakke med. Behandling først, og så snakker vi med dem bagefter, siger vagtchef Lars Thede.

Politiet har endnu ikke noget overblik over, hvor medtaget lejligheden er blevet af branden.

Foto: Ole Holbech