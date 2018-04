Tre koncerter på én dag - Son of Caesar får en travl weekend

Efter en vellykket crowdfundingkampagne kunne den fynske musiker fredag fejre nyt album. Men der er ikke plads til tømmermænd. Koncertgæsterne venter.

Peter Mathiasen går en travl lørdag i møde. For endelig er hans nye album udgivet under hans kunstnernavn Son of Caesar, og hele tre steder på Fyn venter publikum på at opleve kunstneren live.

Peter Mathiasen glæder sig til at præsentere musikken

- Det er det bedste, jeg nogensinde har lavet! Det er letklingende og positivt, men når man hører efter, er der noget dybere i teksterne. Det er det lyse, der danser med det mørke, siger Peter Mathiasen.

Albummet 'Nothing Is What It Was' udkommer fem år efter det seneste album, 'Winter Came And Went' fra 2013.

Crowdfunding gjorde det muligt

Ligesom ved forgængeren har Son of Caesar brugt crowdfunding for at få finansieret udgivelsen. Og dermed valgte 110 personer at spytte penge i projektet og vente i op til et år på resultatet. Ud af de samlede udgifter på knap 100.000 kroner har crowdfunderne givet 38.707,22. Og derudover har Danske Populærautorer støttet udgivelsen med 25.000 kroner.

Det hele på pladen er godt. Slut færdig. Anmeldelse, Rockzeit.dk

Som tak fik bidragyderne sidste weekend et eksemplar af det nye album, i de fleste tilfælde leveret på cykel af kunstneren selv.

Han kan allerede være godt tilfreds med modtagelsen, for de første anmeldelser tegner positivt.

Musiksitet Rockzeit.dk giver fire ud af fem stjerner, hvor det bliver slået fast:

- Det hele på pladen er godt. Slut færdig. Det er så præcist, professionelt, sikkert og afvejet lavet, at det er en ren og skær no brainer.

Anmelderen hæfter sig dog også ved, at det er i sangteksterne, man skal lede efter de mørke sider af Son of Caesars univers.

- Jeg savner helt klart, at der af og til bliver væltet en skraldespand ud over lydbilledet, således at kontrasten – og dermed den store nerve – også kan blive forløst, blot ved at sætte musikken på, skriver Robert Bergstein Larsen i Rockzeit.

Også magasinet 33 Plus giver pæne ord med på vejen:

- Son of Caesar har en ægte popsmeds fornemmelse for at få lagt sangene i de rette musikalske folder og klæder – så det hele ender i en meget i ørefaldende og international lyd.

En del af Son of Caesars særlige lyd kan tillægges hans guitar, som han har et særligt forhold til.

- Det er en japansk, westernguitar af mærket Kasuga fra 1973, som jeg købte på et loppemarked for en tusse. Det er den guitar, der kan høres på 9 ud af pladens 10 sange.

Begivenhedsrig weekend

Selvom Peter Mathiasen nu bor i Århus, foregår alle begivenhederne omkring udgivelsen på Fyn.

- Det skal ses som en slags 'homecoming', siger han.

Fredagens releasefest blev afholdt i et baghus i Skibhuskvarteret - samme sted, som albummet blev indspillet. Nemlig hos Niels Høg, der har været involveret i indspilningerne af alle numrene.

Lørdag formiddag klokken 11 afholder Son of Caesar den første koncert, hvor han er booket til at spille ved en herrefrokost i et kolonihavehus i udkanten af Odense.

Derefter går turen til musikbutikken Recordpusher i Overgade i Odense. Her er der koncert klokken 13.

Og til sidst kan man købe billet til en stuekoncert i Hesselager klokken 19.30, hvor Son of Caesar kan opleves i mere intime rammer.