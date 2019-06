Brugte kniv: Tre mænd dømt for røverier

Tre unge mænd er onsdag blevet dømt for at stå bag to voldelige røverier mod vestfynske brugser.

Det oplyser Charlotte Ragus, der er anklager ved Fyns Politi.

Unge mænd dømt for røverier ved at true med kniv i supermarkeder på #Vestfyn #anklager — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) June 19, 2019

- De tre unge fyre er 18, 20 og 21 år. Den ældste er fra Middelfart, den mellemste fra Fredericia, og den yngste er også fra Middelfart, fortæller anklageren til TV 2/Fyn.

Begge røverier fandt sted den 25. februar. Først slog mændene til mod Dagli' Brugsen i Båring, hvor de med kniv truede en kassedame til at udlevere kontanter og cigaretter.

Senere samme aften var den gal igen - denne gang var det i Dagli' Brugsen i Brenderup, hvor de igen truede personalet med en kniv.

Alle tre dømt

Den ældste af de tre mænd, der er statsløs palæstinenser, er blevet dømt for at have deltaget i et af røverierne. Han har fået en behandlingsdom, da han ifølge anklageren er psykisk syg, og en advarsel om udvisning.

De to andre mænd er begge blevet dømt for både røveriet i Båring og i Brenderup.

- Den 18-årige har fået et år og tre måneder ubetinget fængsel, fordi han ikke tidligere er straffet, mens den 20-årige er blevet idømt et år og ni måneder ubetinget, fordi det ikke er første gang, at han står bag et røveri, fortæller Charlotte Ragus.

En mand løsladt

Alle tre mænd har siddet varetægtsfængslet, lige siden de blev anholdt, kort tid efter at røverierne fandt sted i februar.

Det har fået den betydning, at den yngste, som ikke er blevet dømt før, med det samme blev løsladt efter at dommen faldt onsdag.

De to andre mænd er fortsat bag tremmer.