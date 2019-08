Tre mænd sigtet for trusler, vold og tvang

Lørdag klokken 14 fremstilles tre mænd fra Fyn i grundlovsforhør i Retten i Svendborg.

Fyns Politi mener, mændene har gjort sig skyldige i tre alvorlige strafbare forhold.

- De bliver sigtet for ulovlig tvang, trusler på livet og vold, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

Derfor vil anklager Brian Dybdahl kræve de tre mænd varetægtsfængslet.

Anklagemyndigheden vil af hensyn til sagens efterforsking bede om lukkede døre til grundlovsforhøret. Hvis dommeren godkender anmodningen, betyder det, at presse og andre interesserede ikke må overvære grundlovsforhøret.

Da anklagemyndigheden ønsker sagen for lukkede døre, vil vagtchefen ikke oplyse nærmere om, hvad der har ført til anholdelse og sigtelse af de tre mænd.

Strafferammen for ulovlig tvang og trusler på livet er to år, mens strafferammen for vold er tre år.

