Tre millioner kroner sikret til ordblinde i Odense

I Odense Kommunes budgetforlig for 2019 er der afsat tre millioner kroner til ordblindeområdet. I kommunen har der siden oktober 2016 været tilbudt ordblindetræning i Borgernes Hus, og det håber ordblindelærer Thomas Mose, at de kan udvide, efter de har evalueret forløbene - særligt på kurser for børn.

Uden dem (hjælpemidler, red.) ville det ikke være så sjovt, så mister man glæden ved det (de sociale medier, red.), fordi man ikke føler, at man kan det samme som alle andre. Carla Aagaard, elev i 6.D på Tinglykkeskolen.

- En uge er ikke nok, men de kan komme rigtig langt, fortæller Thomas Mose om forløbet.

Ordblindetræning.dk tilbyder flere forskellige kurser for ordblinde i Odense, Esbjerg og Rødovre. Dog er der et særligt forløb på en uge til børn, som er halvt finansieret af Odense Kommune og halvt finansieret af ordblindetræning.dk, så forældrene ikke har nogen udgifter ved det.

Fakta om ordblindhed Også kaldet dysleksi, viser sig ved store vanskeligheder ved at læse og skrive, som skyldes, langsom og upræcis oversætning af bogstaver til sprog gennem lyd.

Syv procent af danskerne beskriver sig som ordblinde, hvoraf tre procent af dem har alvorlige læseproblemer.

Ordblindhed er arvelig

Især tidlig intensiv læseundervisning har vist sig at hjælpe ordblinde.



Kilde: Professor Carsten Elbro, Danmarks Nationalleksikon Se mere

Forløbet varer en uge med 30 undervisningstimer og lærer børnene at koble ordlydene til ordene, for ellers kan det være svært for dem, at bruge de IT-hjælpeprogrammer, som de almindeligvis får i skolen.

- Rigtig mange af dem har allerede IT-programmerne, som de bruger i skolen, det vi bare desværre ser hos os, er, at de på grund af deres ordblindhed har svært ved at bruge programmerne. Så det bruger vi tid på at lære dem her, fortæller Thomas Mose.

Det kan Mads Arnoldsen fra 6.A på Tinglykkeskolen godt nikke genkendende til.

- Vi skal lære lydene på de forskellige bogstaver og hjælpemidler bedre, fortæller Mads Arnoldsen.

Og hjælpemidlerne betyder meget i hverdagen, når man skal navigere på sociale medier.

Men det er altså i denne uge, at det sidste hold lige foreløbigt kører. Ganske tilfældigt er det lige oven i den internationale ordblindeuge, hvor man flere steder i Danmark sætter fokus på at bryde tabuet om ordblindhed.

Fakta om ordblindeugen Uge 40 er international ordblindeuge.

Ugen opstod første gang i 2016.

Det er Nota, Ordblindeforeningen og Netværkslokomotivet, der står bag ordblindeugen i samarbejde med EDA - European Dyslexia Association.

Ordblindeugen har arrangementer over hele landet. Dem kan du se her. Se mere

Ordblind er et misvisende ord

I forbindelse med ordblindeugen har komiker Christian Fuhlendorf været til et ordblindearrangement på HF og VUC Fyn, hvor han har holdt foredrag om sit liv, og hvordan det var at finde ud af, han var ordblind.

- Det vigtigste at forstå ved ordblindhed er, at det handler ikke om, at du ikke kan lære at læse og skrive, det er derfor ordet er misvisende. Det handler bare om, at du har sværere end gennemsnittet ved at læse og skrive, siger Christian Fuhlendorf til TV 2/Fyn.

Det er vigtigt at få fundet frem til de ordblinde børn tidligt og få dem givet de rigtige hjælpemidler, så de undgår alle de nederlagsoplevelser, som man ellers har haft som ordblind i vores by Tim Vermund (A), viceborgmester i Odense Kommune.

De elektroniske hjælpemidler har også gjort livet lidt lettere for komikeren.

- Jeg kan godt lide funktioner, der er på ens telefon. Du kan for eksempel tale sms’er ind, og det synes jeg er ret fedt. Og så har min datter lige lært mig at søge efter ting på YouTube. Det fandt jeg ud af, da hun søgte efter store bryster, fortæller komikeren med et grin.

Ikke et anderledes handicap

Tim Vermund, der er viceborgmester i Odense Kommune og næstformand i børn- og unge udvalget, har også døjet med læsevanskeligheder, da han var yngre.

- Jeg var lang tid om at knække læsekoden, som man siger. Jeg begyndte først at læse i 5. klasse, fortæller han.

Derfor ved han også, hvad den rigtige undervisning betyder for børnene.

- Man kan sagtens have en følelse af, at man er dum eller doven, og det er helt forkert, for man skal knokle meget mere, og så har man brug for nogle succesoplevelser. Det håber jeg meget, at de kommer til at få, de her børn, for det er ikke et anderledes handicap end at have dårlige øjne og skal have briller, man skal bare have nogle hjælpemidler, og så kan man sagtens, siger Tim Vermund.

Vigtig prioritet hos Odense Kommune

Tim Vermund mener, at ordblindeområdet er en vigtig prioritet, og at de tre millioner kroner i budgetforliget kan gøre nytte.

- Det er vigtigt at få fundet frem til de ordblinde børn tidligt og få dem givet de rigtige hjælpemidler, så de undgår alle de nederlagsoplevelser, som man ellers har haft som ordblind i vores by, fortæller Tim Vermund.

Derfor håber han også, at ordblindetræningen kan fortsætte.

- Vi har meget store forhåbninger til, at det her kan fortsætte, men det skal vi lade være op til dem, der ved allermest om det, for det vigtigste er, at vi hjælper børnene, så de bliver bedre til at læse og skrive, siger Tim Vermund.

Thomas Mose håber, at holdene kan udvides med endnu flere børn.

- Vi skal have evalueret resultaterne og kigget på, om alle er glade og tilfredse, og resultaterne (indtil videre, red.) viser, at de er gået frem. Så vi håber på at kunne udvide forløbet med endnu flere børn. Jeg synes, vi er på rette vej, med at ramme bredt med ordblindeundervisning, siger ordblindelærer Thomas Mose.