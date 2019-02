Emma mister fokus i skolen: Tre opskrifter kickstarter hendes koncentration

Efterhånden som skoledagen går, kan øjenlågene godt blive tunge.

Og ikke nok med dét.

Mobilen i lommen kæmper også med din lærer om at få din opmærksomhed.

Det kender Emma Serup fra Faaborg alt til.

- Jeg er tit ukoncentreret i skolen. Så går jeg på Facebook eller Instagram. Sidder og hører musik eller ser Netflix, fortæller hun.

En undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at over 42 procent af pigerne i 1. g "altid eller ofte" føler sig ukoncentrerede, når de når til eftermiddagen. Undersøgelsen peger også på, at det sandsynligvis er mangel på morgenmad, der gør, at koncentrationen ryger.

Prøver morgenmad hver morgen i tre dage

Emma Serup, der til daglig går på Svendborg Handelsgymnasium, spiser næsten aldrig morgenmad. Dagen, Bemærk møder hende, har hun ikke fået andet end en chokoladebolle, selvom klokken er halv ét.

- Jeg står bare tidligt nok op i forvejen til, at jeg ikke synes, jeg har tid til det, forklarer hun.

- Så er der andre ting, der er vigtigere. At finde tøj og nå bussen for eksempel.

Men nu skal Emma Serup teste, om det er manglen på morgenmad, der får hendes koncentration til at forsvinde. Derfor giver vi hende tre opskrifter på morgenmad, som kokken Brian Matzen har lavet. Dem skal hun spise tre dage i streg.

Her kan du se, hvordan Emmas eksperiment går:

00:53 Vi bad Emma Serup optage sig selv, mens hun spiste morgenmad hver dag i tre dage. Luk video

Eksperiment gør, at Emma vil ændre sine madvaner

Efter de tre dage er der ingen tvivl om, at Emma Serup kan mærke en forskel. Men det har ikke været uden udfordringer. Faktisk var forsøget med morgenmaden så meget et brud med gamle vaner, at hun fik det dårligt på forsøgets første dag.

- Min krop var jo slet ikke vant til morgenmad, så jeg tror, det var derfor, jeg fik det dårligt, forklarer Emma Serup.

- Men for hver dag, der er gået, har jeg kunnet koncentrere mig bedre og bedre.

Kommer du til at spise morgenmad i fremtiden efter det her?

- Ja, det gør jeg helt sikkert. Det er jeg sikker på. Især når man kan lave det om aftenen. Forsøget har vist mig, at det er en ret god idé, fordi jeg kan koncentrere mig bedre og følge med i løbet af dagen.

Ifølge Emma Serup var det især snackpandekagerne, der udgjorde den bedste morgenmad. Du kan se opskriften på snackpandekager og de to andre morgenmadsopskrifter herunder.

Tre opskrifter, der kickstarter din morgen

Kokken Brian Matzen fra restauranten Alfred og Kamilla i Odense står bag de tre morgenmadsopskrifter, som Emma Serup har prøvet.

Lynhurtig omelet

Tilberedningstid: Cirka ti minutter.

Ingredienser: Tre æg og det, du lige har lyst til at spise fra køleskabet.

Sådan gør du:

Inden du går i seng, slår du æggene ud i en pande og pynter med ting og sager, du har i køleskabet. Det kan være et par skiver gulerod eller kartofler. Det er vigtigt, at det er ting, du synes, er lækre. Når du vågner om morgenen, sætter du panden i ovnen, tænder på 160 grader og går i bad. Når badet er overstået, er maden klar.

Morgenmad som denne kan forberedes aftenen i forvejen. Så skal det blot i ovnen, når du står op, og så er der mad på ti minutter. Foto: Malte Jørstad

00:27 Her kan du se, hvordan du selv laver en hurtig, lækker lyn-omelet. Luk video

Sunde snackpandekager

Tilberedningstid: Cirka 15 minutter.

Ingredienser: Én moden banan, fire spiseskefuld hytteost, 50 gram havregryn, to æg, lidt kanel og lidt vaniljesukker.

Sådan gør du:

Om aftenen rører du alle ingredienserne sammen i en røreskål. Stil så skålen i køleskabet. Når du vågner om morgenen, varmer du olie på en pande og kommer mosen på panden lidt af gangen. Resultatet bliver lækre, sunde snackpandekager, som du kan spise til morgenmad eller tage med dig. Denne morgenmad skal ikke nødvendigvis laves om morgenen.

De sunde snackpandekager kan både spises til morgenmad og tages med ud i livet. Foto: Malte Jørstad

00:24 Her kan du se, hvordan du selv laver sunde pandekager, der både går som morgenmad og som snacks i løbet af dagen. Luk video

Morgenbrød med det hele

Tilbedredningstid: Ti minutter

Ingredienser: Et stykke brød, tomatsauce- eller puré, en pære, et par tomater og det, du ellers synes er lækkert.

Sådan gør du:

Varm lidt olie på en pande, og læg brødet på panden. Smør brødet med tomatsauce- eller puré. Slå et par æg ud i panden. Sæt så panden i en varm ovn, mens du forbereder topping. Skær for eksempel en pære og et par tomater i skiver. Tag så panden ud, og placér spejlæg og topping på toppen.

Kokken havde ikke fundet på navne til opskrifterne. Vi kalder den her for 'Morgenbrød med det hele'. Foto: Malte Jørstad