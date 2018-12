Politiaktion: Politi affyrer tre skud mod biltyve

Opdatering Artiklen er opdateret med nye oplysninger fra politiet.

Mandag eftermiddag er der en stor politiaktion i gang på Assensvej 255 i Bellinge.

Ifølge øjenvidner er der seks patruljevogne og hunde. Desuden er der en drone i luften over adressen.

Vidnet fortæller også, at der er varmesøgende kamera. Betjentene går langs vejene og søger med hunde. Op til to af dem er bevæbnet med maskinpistoler. Betjentene har i følge vidnet mest fokus på huset.

Tre skud affyret

Politiet bekræfter nu i en pressemeddelelse, at det er biltyvene, der tidligere stak af med en koksgrå Audi A3 fra Holmhavegyden i Brylle, som de har jagtet på Assensvej 255.

I forbindelse med jagten på bilen, har politiet afgivet tre skud mod biltyvene. Det første var et varsel skud, og de to næste var mod bilen i et forsøg på at få bilen til at stoppe.

Føreren af bilen fortsatte ufortrødent, og Audien blev efterfølgende fundet på en mark i området. Klokken 13.20 anholdt Fyns Politi den ene af biltyvene.

Han oplyste til politiet, at hverken han eller hans kompagnon var blevet ramt af skuddene.

Den sidste af biltyvene er stadig på fri fod. Politiet efterforsker fortsat i området.