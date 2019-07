Endnu et stort fund af tyvekoster på Fyn - tre personer anholdt

Der er blevet anholdt tre personer i forbindelse med stort designindbrud på Vestfyn. Det oplyser Fyns Politi.

Kosterne blev fundet tirsdag og stammer fra et stort designindbrud i Strib begået mellem den 11. og den 19. juli. Fyns Politi mistænker de tre personer for at have begået indbruddet.

Varetægtsfængslet i fire uger

De anholdte er her onsdag morgen blevet fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre. Det drejer sig om en kvinde på 23 år og to 27-årige mænd. Alle tre er fynboer, og de er blevet varetægtsfængslet i fire uger, oplyser politiet.

Leder af den særlige indbrudsgruppe i Fyns Politi Finn Allan Wegner Petersen fra Fyns Politi fortæller i en pressemeddelelse, at grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, fordi politiet har mistanke om yderligere forhold, som er under efterforskning.

Tyvekosterne, der er på omkring halvanden million kroner, er leveret tilbage til deres rette ejere, oplyser politiet.

Betjente fra Fyns Politi gjorde den 13. juli et andet stort fund, da de i en maskinhal på Østfyn fandt tyvekoster til en samlet værdi af cirka tre millioner kroner. Finn Allan Wegner Petersen oplyser til TV 2/Fyn, at de to tilfælde af fundne tyvekoster ikke har noget med hinanden at gøre.