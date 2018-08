Tre råd til dig med børn, der gamer

Tre råd skal give fynske forældre og deres børn et sundere forhold til gaming og familieliv.

Føler du, at dine børn bruger for meget tid på Counter-Strike og Fortnite? Så har Counter-Strike-spiller underviser ved gaming camp hos Kold Tekniske Gymnasium Jeppe Christensen tre gode råd klar.

1. Interessér dig for dit barns gaming

Når du viser intersse for dit barns spil, så viser du, at du accepterer dit barns interesse.

- Jeg kan selv huske, at min far prøvede at spille de spil, jeg spillede. Det var med til at give en slags accept af, at jeg spillede computer, fortæller Jeppe Christensen.

2. Lav i fællesskab rammer for gaming

Ligesom andre fritidsaktiviteter må gaming ikke tager overhånd. Derfor understreger Jeppe Christensen, at du sammen med dit barn bliver enige om fornuftige rammer for gaming.

- Man kan eksempelvis holde fredag som spilfri. Det er vigtigt, at man ikke spiller computerspil hele tiden, siger Jeppe Christensen.

Samtidigt bør du give dine børn nogle alternativer til at spille computerspil. Jeppe Christensen foreslår fodbold med naboens børn eller en anden fast, fysisk aktivitet. Og så har fysisk aktivtet ifølge Jeppe Christensen også en anden fordel for dit barn: Det fjerner dit barns fokus fra computerspil.

3. Vær' sammen med dine børn

Når du har opstillet regler for eksempelvis en computerfri dag, så brug den til at være sammen med dine børn. På den måde undgår du ifølge Jeppe Christensen, at hele dit barns liv drejer sig om fiktive karakterer på en computerskærm.

