Tre ulykker på tre timer

Torsdag morgen er Fyns Politi blevet kaldt ud til tre trafikulykker på bare tre timer.

Tre mænd er i tre ulykker torsdag morgen og tidlig formiddag kørt galt på de fynske veje.

- Det har stået i færdselsuheldets tegn, lyder det fra vagtchef Anders Furbo Therkelsen om politiets morgentimer.

Klokken 7.39 skete det første uheld. På Fynske Motorvej lige før Lillebæltsbroen påkørte en 51-årig bilist i vestgående retning en lastbil under et vognbaneskift.

Ingen personer kom til skade ved sammenstødet, og ifølge vagtchefen var vejen ryddet for både påkørt lastbil og personbil 24 minutter efter uheldet. Den travle morgenmyldretrafik kunne derfor hurtigt fortsætte.

Muligt ildebefindende

To timer senere klokken 9.37 mistede en 71-årig mand herredømmet over sin bil på Middelfartvej i Assens. Politiet mistænker, at et ildebefindende er årsag til uheldet.

- Det er muligt, at manden har fået et ildebefindende. Det skal vi have undersøgt nærmere. Der bliver efter uheldet ydet livreddende førstehjælp, og ifølge vores oplysninger er manden i live.

Den 71-årige fører ramte et par andre biler, inden bilen endte på en mark. Han var alene i bilen.

På Brandholtvej i Aarup kørte en personbil frontalt ind i en lastbil klokken 10.40. Ingen personer er kommet alvorligt til skade, men personbilen er blevet påført stor skade.

- Umiddelbart er føreren sluppet heldigt.

Politiet er fortsat ved at undersøge, hvorfor uheldet skete. De første meldinger lyder, at personbilen af ukendte årsager er trukket over mod lastbilen.