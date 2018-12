Tre unge mænd anholdt - havde bilen propfyldt med stjålet fyrværkeri

Tre unge mænd blev søndag morgen anholdt for at stjæle en større mængde fyrværkeri fra en container. Det oplyser vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi.

Tyveriet fandt sted på parkeringspladsen ved Rema 1000 på Bregningevej på Tåsinge. Det er her, at Tåsinge Forenede Boldklubber har sit fyrværkerisalg.

Et vidne så de tre unge mænd fylde en personbil med fyrværkeri og kontaktede politiet klokken 5.32.

Fyrværkeri for 26.000 kroner

Politiet kunne ud fra tippet om nummerpladen holde øje med bilen med de tre unge mænd, som betjentene efterfølgende opdagede på Svendborgsundbroen.

Betjentene undersøgte bilen og opdagede de stjålne varer fra fyrværkericontaineren. Herefter blev mændene anholdt.

Fyrværkeriet har en samlet værdi af op imod 26.000 kroner, vurderer Hans Jørgen Larsen.

Tåsinge Forenede Boldklubber oplyser til TV 2/Fyn, at den har været forbi politigården i Odense for at hente det stjålne fyrværkeri.

De tre anholdte mænd er henholdsvis 22, 25 og 28 år og er fra Aarhus. De venter på at blive afhørt på politigården i Odense, hvorefter de vil blive løsladt.