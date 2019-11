Fantastiske Fællesskaber: Tredje finalist er fundet, og de kommer fra Aulby

Aulby Kultur- og Idrætsforenings hjemmebane er Strib i Middelfart Kommune. Det første, der møder os, er en stor og smilende gruppe gymnaster i hopla.

Hos A.K.I går det hele op i en højere enhed. Gymnasterne springer højt, madklubben sørger for, at gymnasterne kan springe højt, og så har de også syklubber, kortklubber, mormorklubber og meget mere.

Vi favner bredt. Både unge og gamle. Vi skal vinde fordi, vi er et unikt fællesskab, og så bakker lokalsamfundet op om vores forening Pernille Hartmann, Aulby Kultur- og Idrætsforening

Hos A.K.I er de glade og stolte over nomineringen.

- Vi er først og fremmest megataknemmelige for at være blevet nomineret. Og så ikke mindst lige så overrasket over det. Det betyder jo alverden for en lille forening som vores, siger Pernille Hartmann og fortsætter.

- Vi er jo bare en lille forening ude på landet, så det er jo en kæmpe cadeau til landsbymiljøet. Det er over al forventning, siger hun til TV 2/Fyn.

Det er altså A.K.I, der er den tredje finalist ud af i alt fem finalister til Fantastiske Fællesskaber anno 2019. Juryen har peget på dem, fordi de emmer af fællesskab, kultur og sammenhold. Det er en paraplyforening med flere lag.

Bevaret fællesskab trods skolelukning

I 2011 lukkede Aulby Skole i Strib/Middelfart, og det tog hårdt på lokalånden i Strib. Aulby Kultur- og Idrætsforening har dog formået at holde liv i byen.

- Udover de mange underklubber her hos Aulby Kultur- og Idrætsforening, er det unikke ved vores parablyforening, at vi har formået at holde fast i lokalsamfundet på trods af skolelukningen i 2011, siger Pernille Hartmann.

Pengepræmien lyder på 100.000 kroner, og hvis Aulby Kultur- og Idrætsforening vinder, så skal de have forbedret deres udstyr.

- Vi favner bredt. Både unge og gamle. Vi skal vinde, fordi vi er et unikt fællesskab, og så bakker lokalsamfundet op om vores forening, siger Pernille Hartmann.