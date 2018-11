Tredje generation: Ricardos barnebarn håber på gennembrud i Nordirland

Der er stor forskel på fodbold i Danmark og i Nordirland.

Det har 22-årige Benjamin Møller Nielsen, barnebarn til Danmarks legendariske landstræner Ricardo, og søn af Tommy Møller Nielsen, fået at mærke på den hårde måde.

Det er her Benjamin klæder om til kampene i Linfield. Foto: Preben Dahl

- Der bliver gået til stålet. To uger efter, jeg var ankommet, spillede jeg med i en kamp for reserverne og fik en albue klappet lige op i øjet. Det skete helt bevidst, og jeg gik med et ordentligt sæbeøje i en uge, fortæller Benjamin Møller Nielsen til TV 2/Fyns udsendte i Linfield.

Det er her i den bedste nordirske række og med det nordirske nationalstadion Windsor Park som hjemmebane, at Benjamin Møller Nielsen forsøger at spille sig til en plads som fast mand på førsteholdet.

Linfield ligger aktuelt nummer to i den nordirske liga. Ambitionen for den unge midtbanespiller er at vise så meget talent og udviling i sit spil, at han kan komme til engelsk fodbold, hvor hans far er talentspejder for Manchester United.

Det er også ham, der har skabt kontakten til Linfield.

Tror på Benjamin

Først gælder det dog Nordirland.

Linfields ledelse og manager David Healy tror både på mesterskabet og den unge dansker.

Han skal blot have lidt tid, siger manageren til TV 2/Fyn. Indtil videre er det mest blevet til korte indhop.

- Jeg håber, det kommer snart, at jeg kan spille mig fast på holdet. Det har krævet tilvænning, men jeg synes, det går bedre og bedre. Tempoet er anderledes her. Det er ikke så teknisk, og der bliver gået til den i nærkampene, siger Benjamin Møller Nielsen.

En ting er, at han er ved at lære at navigere på banen i nordirsk fodbold. Han har også hurtigt lært at bevæge sig rundt i en by, der stadig er splittet mellem katolikker og protestanter og for og imod et samlet Irland.

- Det sker, at der bliver råbt efter os. Specielt min nordirske kammerat, som jeg deler lejlighed med. Og en dag jeg besøgte nogle venner i en katolsk bydel, kom der også nogle kommentarer, siger Benjamin Møller Nielsen.

Kendt klub

Linfield er den største og mest markante protestantiske klub i den nordirske liga. De tre andre Belfast-hold i samme række er alle katolske. Især til lokalopgørene kan tonen blive hård og forplante sig til ekstra hårdt spil på græsset.

Ifølge Benjamin Møller Nielsen mærkes klubbens ambition om at vinde mesterskabet i år helt kontant på den måde, at selv sejre på 3-0 bliver vendt og drejet, så man kan blive endnu skarpere til næste kamp.

Der bliver også holdt igen med pubture op til vigtige kampe, selv om de fleste på Linfields hold kun er halvprofessionelle og har et arbejde ved siden af fodbolden.

Manager David Healy, her i midten af billedet, har en lang og glorværdig karriere bl.a. i Manchester United.

Benjamin bruger det meste af sin tid på fodbolden. Han træner de fleste dage, og der bliver bygget på fysikken i vægttræningscentret.

Fifty-fifty chance

Ifølge Fyens Stiftstidendes sportsredaktør, Niels Abildtrup, har Benjamin Møller Nielsen formentlig en fifty-fifty mulighed for at komme til engelsk fodbold.

- Han skal konkurrere med en masse sultne nordirske unge. Linfield er det nordirske svar på FCK i Danmark - dog med et meget mere beskedt spillerbudget. Spillemæssigt svarer ligaen vel til bunden af 1. division i Danmark, men det, der mangler i teknisk kvalitet, henter holdene ofte ved hård fight, siger Niels Abildtrup.

Han råder Benjamin Møller Nielsen til at lægge noget af pænheden væk.

- Han har heldigvis Møller Nielsen-generne - nemlig fightergenet og en enorm vilje. Han skal have tålmodighed. Det er en hård skole, men han har en fair chance, siger Niels Abildtrup.

Godt navn

​Møller Nielsen-navnet har en god klang i Nordirland, der er orienteret mod skotsk fodbold, hvor Tommy Møller Nielsen har været tilknyttet trænerbænken både i Glasgow og Aberdeen.

Også OB er velkendt på disse kanter.

En H.C. Andersen figur i medaljeskabet er en gave fra OB tilbage fra sæsonen 1994-95, hvor OB spillede 1-1 i Linfield, men vandt 5-0 på hjemmebane i 2. runde af UEFA-cuppen. Det var det år, OB slog Real Madrid ud i 3. runde med 2-0 på udebane - bedre kendt som "Miraklet i madrid".

Efterfølgende røg man dog ud efter mødet med Parma.