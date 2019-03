Tredje gerningsmand varetægtsfængslet efter Dagli' Brugs-røverier på Vestfyn

En tredje gerningsmand bag to røverier mod vestfynske brugser er nu anholdt og varetægtsfængslet.

Det bekræfter anklagerne ved Fyns Politi på det sociale medie Twitter.

I dag blev en 20 årig mand varetægtsfængslet i samme sag ved retten i #Odense #dkkrim #anklager https://t.co/In97oYVpyT — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) 25. marts 2019

I første omgang meldte Fyns Politi ud, at to cirka 18-årige mænd mandag 25. februar stod bag et røveri mod Båring Brugs, hvor de med en kniv truede en kassedame til at udlevere kontanter og cigaretter.

Senere på samme aften var der endnu et røveri mod en vestfynsk brugs, denne gang gik det ved 20-tiden udover Dagli' Brugsen i Brenderup.

I begge tilfælde truede de med knive personalet til at udlevere kontanter og cigaretter, hvorefter de stak af fra butikken.

To mænd - en 18-årig og 21-årig mand - blev kort efter røverierne anholdt og varetægtsfængslet. Og mandag blev altså en 20-årig mand varetægtsfængslet i samme sag.