Tredje nat i streg: Bil stod igen i flammer

En bil i Langeskov brændte i nat. Fyns Politi efterlyser vidner.

Klokken 03:50 natten til onsdag modtog Fyns Politi en anmeldelse om en bilbrand på Grønvej i Langeskov. Det er tredje nat i streg Beredskab Fyn rykker ud for at slukke en bilbrand.

Da beredskabet nåede frem til bilen, fik de hurtigt branden under kontrol. Ingen andre biler kom til skade af hverken røg eller flammer.

Fyns Politi havde efterfølgende fat i bilens ejer, men han kunne ikke gøre politiet klogere. Heller ikke andre borgere i området har set noget mistænkeligt.

Derfor efterlyser Fyns Politi vidner.

- Vi har en mistanke om, at branden kan være påsat. Derfor vil vi gerne i kontakt med vidner, som kan have set noget før eller efter branden opstod, fortæller Anders Furbo Therkelsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Læs også Natlig bilbrand trak tilskuerne til

Natten til mandag gik tre biler også op i flammer på Carl Blochs vej i Odense, og natten efter brændte en anden bil på Korsløkkevej - kun få hundrede meter fra mandagens bilbrand.

Branden på Korsløkkevej var så kraftig, at røgen og flammerne fik fat i to nabobiler, der blev også blev beskadiget. Fyns Politi formoder, at de to bilbrande natten til mandag og tirsdag de har forbindelse til hinanden.