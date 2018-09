Landejendom i voldsom brand: Jyder hjalp med at slukke

Søndag aften kæmpede Fyns Politi og Beredskab Fyn med en brand i en landejendom i Årslev.

En landejendom på Dømmestrupvej i Årslev stod søndag aften i flammer.

Det oplyser Fyns Politis vagtchef Lars Fredensborg.

Klokken 20.45 fik Fyns Politi en anmeldelse, om at der var udbrudt en voldsom brand på ejendommen.

- Der er ingen, der er kommet noget til ved branden - hverken dyr eller mennesker. Men den var voldsom, fortæller vagtchefen mandag morgen.

Branden var endnu ikke slukket sent søndag aften.

Fik hjælp fra Jylland

Faktisk var det så voldsom en brand, at Beredskab Fyn fik hjælp fra Beredskab Sydjylland.

- Beredskabsstyrelsen Sydjylland assisterer søndag aften Beredskab Fyn med to mand og redningskran med fjernelse af tag ved Dømmestrup på Midtfyn, skrev Lars Høg Schou, der er operativ chef i Beredskabsstyrelsen, på Twitter søndag aften.

Ifølge Beredskab Fyn var deres indsatsleder først på vej hjem fra slukningsarbejdet omkring klokken halv fire natten til mandag.

- Ejendommen er brændt fuldstændig ned, så der er ikke længere noget slukningsarbejde i gang, fortæller vagtchefen og fortsætter:

- Men resterne fra ejendommen er stadig for varme til, at man kan komme til at undersøge brandårsagen lige med det samme.

Der har været brandvagt til stede ved ejendommen hele natten til mandag.