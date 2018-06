Tricktyv forsvandt med to punge fra lejlighed

Beboeren i en lejlighed i det sydlige Odense blev snydt til at finde punge frem.

Det lykkedes mandag en tricktyv at slippe væk med to punge fra en lejlighed på Jacob Hansens Vej i Odense. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Den mandlige tyv ringede på hos sit offer, der lukkede ham ind i lejligheden. Manden havde spurgt, om han kunne veksle 1.000 kroner. Mens de talte, fandt offeret to punge frem og lagde dem på køkkenbordet.

Under påskud af i stedet at ville gå i Brugsen for at veksle, forsvandt tyven fra lejligheden. Først bagefter gik det op for offeret, at tyven havde taget begge pungene med sig.

Tricktyven beskrives som dansk af udseende, mellem 35 og 40 år og 180 til 185 centimeter høj. Han var spinkel af bygning og havde mellemlangt lyst hår.

