Tricktyve fra Fyn stjal guldarmbånd til 18.000 kroner

De to kvindelige tricktyve, der for 14 dage siden var på spil hos en bager i Kerteminde, fortsætter tilsyneladende deres tyvetogt rundt i landet. Tirsdag var kvinderne på spil i Roskilde.

De to tricktyve anvendte samme teknik med at skabe forvirring, som de brugte hos bageren Clausens Efterfølger i Kerteminde 16. juni, da det tirsdag gik det ud over ekspedienten Nanna Hansen fra guldsmeden Anytime Ure & Smykker i Algade i Roskilde.

- De er jo gode til at skabe forvirring og få os til at hive en masse produkter frem på samme tid. Først var de interesserede i Guld Collier, og da vi hiver en bakke frem med disse smykker, vil de pludselig også kigge på guldhalskæder og bagefter guldarmbånd, fortæller Nanna Hansen fra Anytime Ure & Smykker.

Læs også Usædvanlig video: Her snyder tricktyve ung ekspedient

Ville veksle dollars

De to kvinder talte hverken dansk eller engelsk, og mens de forsøgte at få ekspedienten til at hive endnu en bakke med smykker frem, fik en af kvinderne fat i et såkaldt Anker Facet til en værdi af 18.000 kroner.

- Vi opdagede med det samme, at smykket var væk, men vi nåede ikke at få stoppet kvinderne. De sagde, at de ville købe et andet smykke, men da de ikke kunne betale med dollars gik de ud for at veksle penge. De kom dog aldrig igen, fortæller Nanna Hansen.

01:00 Se kvinderne lave tricktyveri hos en bager i Kerteminde Luk video

Efterfølgende kan man på overvågningsvideoen se, hvordan de to kvinder udnytter forvirringen til at stikke det kostbare smykke i lommen.

Tip fra Fyn

Tyveriet blev øjeblikkeligt meldt til politiet, og da Nanna Hansen samtidig fortalte om episoden til en veninde på Fyn, gik sammenhængen med tricktyveriet i Kerteminde op for hende.

- Hun sendte mig et link til TV 2/Fyns artikel med overvågningsbillederne fra Kerteminde, og der er slet ingen tvivl om, at det er de samme to kvinder, siger Nanna Hansen.

Midt- og Vestsjællands Politi har orienteret Fyns Politi om udviklingen i sagen, men Fyns Politi afventer en konkret anmeldelse fra guldsmeden i Roskilde, før de kan gå videre med sagen.

Læs også Politi advarer mod tricktyve: Kvinde med rollator franarret sin pung