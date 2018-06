Tricktyve på spil flere steder på Fyn

Det er højsæson for tricktyverier. Tirsdag var tricktyve på spil i Otterup, Nyborg og Odense

Døgnrapporten fra Fyns Politi kan berette om tre tricktyverier begået tre forskellige stedet på Fyn tirsdag.

Første anmeldte tricktyveri foregik på Baggersgade i Nyborg.

Anmelderen var var på vej ud af Fakta, da tre unge mænd, alle af udenlandsk udseende, henvendte sig og spurgte om vej til sygehuset. Samtidig begyndte de at skubbe til offeret.

Efter lidt tid løb de tre over til parkeringspladsen ved Rynkeby Dyreklinik. Her satte de sig ind i en sort bil, som de kørte væk i.

Anmelderen opdagede kort efter at hævekortet fra venstre brystlomme og en kvittering fra højre brystlomme var stjålet.

Læs også Politi advarer mod tricktyve: Kvinde med rollator franarret sin pung

Tricktyv i Otterup

Klokken 11 tirsdag var den gal igen, denne gang på Plantagevej i Otterup. En kvinde fortæller til Fyns Politi, at en person henvendte sig til hende på parkeringspladsen og spørger om vej til kirken.

Kvinden opdagede kort efter, at alle betalingskort i hendes taske var stjålet. Kvinden beskriver gerningsmanden som en mørklødet mand, der talte engelsk. Danske Bank kunne senere på dagen fortælle kvinden, at der var gjort forsøgt at hæve penge på kortene.

Klokken 11.40 var der så en tricktyv på spil på banegården i Odense. Tyveriet sker, da offeret stiger af toget. Det lykkedes tyven at stjæle en mørkebrun pung offerets fra taske

Anmelderne beskriver gerningsmanden som mellemøstlig af udseende, 20 til 25 år, 155 til 160 centimeter høj, almindelig kropsbygning og brunt kort hår.