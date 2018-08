Tricktyveri: Ældre kvinde troede, hun fik besøg af hjemmehjælpen

I Gislev blev en ældre kvinde udsat for et forsøg på et tricktyveri. En kvinde ringede på døren, blev lukket ind og bad beboeren om at sætte sig og læse avisen.

Det ringede på døren hos en ældre kvinde på Skelvænget i Gislev tirsdag eftermiddag klokken 15.20. Beboeren troede, det var hjemmehjælpen og lukkede kvinden ind, oplyser Fyns Politi. Kvinden bad den ældre beboer om at sætte sig og læse avis. Da den ældre kvinde fandt ud af, at kvinden ikke arbejdede for hjemmehjælpen og derfor ikke var kommet for at hjælpe hende med at dryppe øjne, som hun troede, ringede hun til sin datter. Tricktyv stak af Herefter stak kvinden af fra beboerens hjem på Skelvænget. Ifølge Fyns Politi er der ikke blevet stjålet noget i forbindelse med forsøget på tricktyveriet. Politiet fik anmeldelsen om tricktyveriet tirsdag klokken 19.13. Politiet har af den ældre kvinde fået at vide, at kvinden, der ringede på døren, havde farverigt tøj på. Derudover er der ikke yderligere beskrivelse af den kvindelige tricktyv, som stadig er på fri fod.