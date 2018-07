Tricktyveri: To mænd forsvandt med kvindes kontanter

Politiet leder efter en mindre, mørk bil som muligvis er udstyret med italienske nummerplader. ATV stjålet på Langeland.

Det lykkedes to - formentlig sydeuropæiske - mænd at snyde en kvinde på Middelfartvej på Brenderupvej og slippe af sted med cirka 800 kroner i kontanter.

Tricktyveriet skete tirsdag mellem klokken 12.30 og 12.45, hvor den ene af de to mænd kontaktede kvinden i husets bryggers under dække af et ønske om veksling af penge.

Det lykkedes manden at skabe en forvirret situation, mens den anden mand kravlede ind i huset via et badeværelsesvindue og i en skuffe i køkkenet fandt kontanterne.

Begge mænd beskrives som sydeuropæiske og 165 til 170 centimeter høje. De er spinkle og har sort hår.

De forlod stedet stedet i en mindre mørk personbil. Bilen har muligvis italienske nummerplader i og med der indgik et "I" i nummerpladen. Nummerpladen var desuden en EU-nummerplade.

Eventuelle oplysninger i sagen til Fyns Politi på telefon 114.

Dyr ATV tstjålet på Langeland

I tidsrummet mellem søndag klokken 20.00 og mandag klokken 06.00 er der stjålet en firehjulet motorcykel fra Kågårdsvej på Langeland.

Motorcyklen er en rød Honda TRX 500, som fra ny koster i omegnen af 85.000 til 90.000 kroner.

Den blev fjernet fra et udhus, hvor der samtidig er fjernet diverse hegnsudstyr.

Den stjålne ATV er en Honda TRX 500. Foto: Honda

