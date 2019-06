Trine Bramsen med kæk gave til afgående minister

Torsdag er store flyttedag i alle landets ministerier, hvor Socialdemokratiet overtager samtlige poster. Men særligt to ministerier har et fynsk islæt over sig.

I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er det to fynboer, der bytter lige over, når Lars Christian Lilleholt (V) overleverer sin ministerpost til Dan Jørgensen (S). Og i Forsvarsministeriet overtager det fynske folketingsmedlem Trine Bramsen (S) posten fra den nu tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Her havde Trine Bramsen en særlig gave med til den afgående minister. Gaven, mente hun, ville hjælpe på blå bolks nuværende situation.

Overdragelsen byder også på taler fra departementschefen, den forhenværende minister og den kommende. Efter Claus Hjort Frederiksen havde takket sine kollegaer for godt samarbejde, vendte han blikket mod Trine Bramsen.

- Jeg kender dig ikke så meget, men jeg kender dig fra forhandlinger omkring politiforlig og lignende. Du er kendt for at være flittig og kunne dit stof, lød ordene fra den afgående minister.

Et horn og en drone

Efter sin tale overrakte han den kommende minister en gave. Her mente Claus Hjort Frederiksen, at Trine Bramsen under sit virke som forsvarsminister ville have glæde af et signalhorn.

- Den vil være nyttig i en hektisk hverdag, når du vil sikre dig ørenlyd. Du får derfor et horn, så når du trænger til at trænge igennem, så bruger du bare det her, forklarede han med et smil på læben.

Herefter fik Trine Bramsen ordet, hvor hun blandt andet kvitterede for gaven. I sin tale lagde hun især vægt på, at danskerne skal sikres tryghed, og der skal give opbakning til de ansatte i Forsvaret.

- Sammen skal vi sikre, at danskere hver eneste dag kan stå op til en tryg hverdag. Og sammen skal vi sørge for, at dem vi sender ud føler sig værdsatte, og de ved, at vi til en hver tid er lige bagved dem, uanset om det er ude i verden eller herhjemme, uanset om det er professionelle eller frivillige, fortalte hun.

Mod slutningen havde hun også en gave at give til den nu tidligere forsvarsminister.

- Det virker lidt til, at overblikket over blå blok er udfordret for tiden, og derfor får du en drone, som skal skabe overblik og samling, og så kan du flyve en tur med den, hvis du savner de mange samråd om kinesisk og russisk overvågning.