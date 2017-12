Trine Bramsen: Flere unge skal have en ungdomsuddannelse

6000 fynske unge får ikke en ungdomsuddannelse. Det er alt for mange, mener det fynske folketingsmedlem Trine Bramsen fra Socialdemokratiet.

6000 fynske unge får ikke en ungdomsuddannelse. Det er alt for mange, mener det fynske folketingsmedlem Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Hun vil have et særligt fokus på netop den problemstilling i 2018.

Det siger Trine Bramsen til TV 2/Fyns Christiansborg-redaktør Thomas Funding i et nytårsinterview.

- Det vigtige er at fokusere på de alt for mange unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, og som heller ikke kommer i job. Der har vi en kæmpe udfordring foran os, siger Trine Bramsen.

Læs også Hvad skal du være, når du bliver stor: Tidligt valg stresser Ricky og Amalie

Trine Bramsen taler om nødvendigheden af at hjælpe de unge fynboer, der ikke får en uddannelse.

- Det er 6000 fynske unge, som vi taber, inden livet for alvor er gået i gang for dem. De får ikke de frihedsrettigheder, som en uddannelse giver, siger Trine Bramsen.

Hun siger konkret, at hun vil arbejde for en eller anden form for uddannelsesinstitution på Sydfyn.