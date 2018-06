Trods afbrændingsforbud: Sankthansbål stod i flammer

Sankthansbål, der skulle fjernes lørdag, blev brændt af fredag aften. Beboere kunne lugte røgen helt ind i deres hjem. Politiet kalder det drengestreger.

Fredag sen aften kan en beboer på Sommerfuglevej i Hjallese lugte røg ude fra. Hurtigt bliver flere af områdets beboere samlet, fordi der er flere, der kan lugte røgen.

De finder ud af, at røgen kommer fra den bunke grene, der er blevet samlet lige ved siden af områdets nyindviede legeplads.

Det kunne have været gået rigtig galt, hvis det havde spredt sig Carsten Hertzum Larsen, formanden i grundejerforeningen i området

Grenene er blevet samlet i anledning af Sankthans aften for en uge siden. Sankthansbålet blev den aften ikke tændt på grund af afbrændingsforbuddet i Odense Kommune.

Men det blev det altså fredag aften.

- Vi får anmeldelsen om bål klokken 21.30, fortæller Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Læs også Stort sankthansbål aflyst på grund af tørke

Brandvæsenet hjalp med at slukke de sidste gløder. Men ellers havde beboerne selv fået ilden under kontrol. Foto: Janne Nyenstad

Har ellers holdt øje

Formanden i grundejerforeningen i området, Carsten Hertzum Larsen, fortæller, at flere beboere har fortalt, at de kunne lugte røgen helt ind i deres stuer.

- Det kunne have været gået rigtig galt, hvis det havde spredt sig, fortæller han til TV 2/Fyn.

Han har ellers holdt øje med det opstillede sankthansbål siden Sankthans, men lige nøjagtig fredag aften var han hjemme. Og så gik det galt.

Det var ellers planlagt, at grenene skulle fjernes lørdag. Men det bliver så ikke relevant alligevel.

Læs også Sankthans reddet: Afbrændingsforbud ophævet i tre fynske kommuner

Hvor der inden fredag aften var et klargjort Sankthansbål, er der nu en tom plads med aske. Foto: Janne Nyenstad

Både vagtchefen og Carsten Hertzum Larsen fortæller, at ilden i bålet allerede var under kontrol inden politiet og brandvæsenet var dukket op. Og brandvæsenet skulle kun lige sikre sig, at de sidste gløder var helt slukket.

Små piger så noget

- Nogle små piger fortalte til betjentene, at de havde set tre til fire drenge på 14 års alderen stå ved bålet, fortæller vagtchef Steen Nyland og fortsætter:

- Men der har ikke været meget at gå efter, og derfor ender sagen nok også bare der.

På grund af afbrændingsforbuddet i kommunen kan der være tale om en bøde til dem, der har antændt de mange grene ved siden af legepladsen i Hjallese. Men vagtchefen fortæller, at der ikke bliver nogen bøde til grundejerforeningen, da det nok ikke er dem, der har antændt grenene.

- Vi skal kunne godtgøre for, hvem der har tændt bålet for at kunne give dem en bøde. Finder vi ud af, hvem det er, så bliver der skrevet på det.

- Men gerningsmanden eller mændene skal nok findes i drengestreger, siger vagtchefen.

Og det giver formanden for grundejerforeningen ham ret i.

Læs også Politi undersøger stenkast mod godstog på Fyn