Trods elevflugt: Maja er glad for lokalt gymnasium

Antallet af ansøgere til de mindre gymnasier i Faaborg-Midtfyn Kommune og Nyborg Kommune er faldet. Det viser en ny analyse fra Region Syddanmark.

Til foråret i 2019 vil regionen i samarbejde med fordelingsudvalget kigge på, om der skal reguleres på optagelseskapaciteten i de større byer. Men de unge er ikke begejstrede for, at de ikke nødvendigvis selv kan vælge deres gymnasium.

- Ud af lidt over 2.000 ansøgere, så er der seks elever, der har klaget over deres placering, så det er meget små problemer vi taler om her. Men du har ret i, at man ikke nødvendigvis har ret til at gå lige præcis der, hvor man vil. Det er samfundsøkonomisk helt uholdbart, siger Christian Alnor, formand for fordelingsudvalget almene gymnasier på Fyn og rektor på Middelfart Gymnasium.

Grundlæggende står Fyn ikke overfor de helt store problemer ifølge Christian Alnor. Men det kan alligevel betyde, at nogen elever ikke kan få lov at gå på det gymnasie, som de har som første prioritet.

Sendte klager

Hjalte Boysen Visby på 18 år bor lige på grænsen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Svendborg Kommune. Han havde Svendborg som første prioritet, men endte med at komme på Faaborg Gymnasium. Han fik dog overtalt rektoren på Faaborg Gymnasium til at sende ham til Svendborg Gymnasium, fordi de havde en musiklinje der. Musiklinjen havde de ikke i Faaborg, så derfor var skiftet for ham nødvendigt.

Vi er meget inde på, at vi er nødt til at følge udviklingen, og hvis det bliver nødvendigt, så er vi nødt til at sige til nogle unge mennesker, at du ikke kan få dit første valg. Poul Andersen, (S), næstformand i Region Syddanmark

- Jeg er lidt splittet. På den ene side synes jeg, det er ærgerligt, at de (elever, red.) får fjernet muligheden for at tage et valg. Det var vigtigt for mig, men jeg har samtidig også et billede af, at mange undervurderer deres lokale gymnasie, lyder det fra gymnasieeleven.

Han fortsætter:

- Min egen oplevelse af Faaborg Gymnasium var ikke, at det var et dårligt gymnasium. Der er mange, der vil gå på det store gymnasium, fordi de siger, det er bedre, uden de egentlig ved det siger Hjalte Boysen Visby.

For Emma Svare Pedersen, der også går på Svendborg Gymnasium, ville en tvungen plads på Faaborg Gymnasium have haft konsekvenser.

- Jeg havde virkelig ikke lyst til at være der, (Faaborg Gymnasium, red.) for jeg følte, at det var alt for småt. Det ville helt klart have givet mig tre dårlige år i gymnasiet, og måske havde jeg overvejet slet ikke at gå i gymnasiet, siger Emma Svare Pedersen.

Glad for Faaborg

På Faaborg Gymnasium sidder der fire 1.g piger rundt om et bord, der alle havde andre gymnasier som deres første prioritet. Og de er endt med at blive rigtig glade for, at de ikke fik lov at skifte væk fra Faaborg Gymnasium.

- Vi sendte faktisk nogle klager, og fik igen at vide, at vi ikke kunne starte på Svendborg Gymnasium. Men nu er jeg faktisk glad for, at de sagde nej, for jeg er blevet helt vildt glad for at gå her (Faaborg Gymnasium, red.), siger Anne-Mette Kongsgaard Jensen.

Veninden, der sidder overfor, er enig. Hun er også glad for, at hun er endt på Faaborg Gymnasium frem for Sankt Knuds Gymnasium i Odense, som var hendes første prioritet.

- Det vil være nemmere at starte midt i noget her end på de store gymnasier, fordi her er der ikke lige så mange personer. Man kan lidt nemmere komme ind i fællesskabet end på de store, siger Maja Ørum Holgersen.

Vil bevare gymnasierne i lokalsamfundet

Poul Andersen (S), der er næstformand i Region Syddanmarks Uddannelses- og Arbejdskraftsudvalg, siger, at de har særlig fokus på den tendens, som analysen viser - at de unge rykker til de større byer.

- Vi er meget inde på, at vi er nødt til at følge udviklingen, og hvis det bliver nødvendigt, så er vi nødt til at sige til nogle unge mennesker, at du ikke kan få dit første valg. Vi ønsker at bevare gymnasierne ude i lokalsamfundet, understreger han.

Men selvom det kan være en konsekvens for de unge, hvis de skal regulere optagelseskapaciteten på de store gymnasier, så påpeger Poul Andersen, at vi har et priviligeret samfund.

- Jeg synes, det er flot, at vi har et samfund, der kan tilbyde dem en uddannelse. Så kan det godt være, at du ikke lige kan komme til det første valg, men du kan få en uddannelse, og det er ikke alle samfund, der kan tilbyde det, siger Poul Andersen.

Hvis tendensen stiger, og flere gymnasier står i samme problematik som udspillede sig på Faaborg Gymnasium, skal udvalget allerede til foråret sætte sig ned og regulere optagelseskapaciteterne.

I så fald er det fordelingsudvalget, der kigger på, hvem der skal ind hvor, og her er det ifølge udvalgets formand, Christian Alnor, afstanden, der er den vigtigste faktor.