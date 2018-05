Trods hesteherpes: Heste velkomne på Det Fynske Dyrskue

Selvom den aggressive sygdom hesteherpes har kostet flere heste livet på Fyn, kommer der heste med til Det Fynske Dyrskue.

Hesteherpes har i løbet af foråret kostet fem fynske heste livet, og langt flere heste har været i behandling for sygdommen.

Derfor har de danske dyrskuer, der traditionelt har mange heste på udstilling, selvfølgelig holdt et vågent øje med udviklingen i sygdommen. Torsdag den 17. maj kom der en positiv melding fra ridehesten.com, at der ikke er set en spredning af virussen, og dermed kan hestene gøre deres indtog på Det Fynske Dyrskue.

- Vi er tilbage til status fra før udbruddet, og da der ikke er konstateret flere udbrud, (af hesteherpes, red.) føler vi, at det er sikkert at samles igen, siger ansvarlig for Det Fynske Dyrskue, Gitte Bech.

Større sikkerhed

Selvom sygdommen altså ser ud til at være under kontrol, tager Det Fynske Dyrskue ikke let på sikkerheden, når det gælder hestenes indtog på dyrskuepladsen fra den 15.- 17. juni.

- I forhold til sidste år har vi et krav om, at vores udstillere skal skrive under på en sundhedserklæring, der dokumenterer, at der ikke har været nogen sygdom blandt dyrene den seneste måned, siger Gitte Bech.

Gitte Bech forventer ikke, at der vil være problemer med syge heste eller andre dyr på dyrskuet, for alle dyr bliver tjekket grundigt, inden de lukkes ind på området.

- Vi har seks dyrlæger, der indsyner hestene - og alle andre dyr for den sags skyld, så der er strenge veterinære krav til dyrenes sundhed, siger Gitte Bech.

