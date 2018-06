Trods hestesygdom: Stor interesse for DM i dressur

Torsdag begyndte en af årets største begivenheder inden for hestesporten - DM i Dressur - på det sydfynske slot Broholm. Stævnet var ellers tæt på at blive aflyst på grund af den frygtede hesteherpes.

Torsdag morgen kunne heste og ryttere varme op til dagens konkurrencer ved DM i dressur. Det er 15. år i træk, Broholm Slot lægger faciliteter til stævnet.

Men indtil for kort tid siden var det usikkert, om DM i dressur overhovedet kunne gennemføres på grund af den dødelige sygdom hesteherpes. Nu er der kommet styr på sygdommen, og restriktionerne for stævner er ophævet.

Men usikkerheden ville stævnearrangøren gerne have undværet.

- Det har ikke være rart. Men for to uger siden fik vi besked fra Dansk Rideforbund, at alt nu var ok, og så kunne vi fortsætte forberedelserne, fortæller stævnearrangør Anne Lütken fra Broholm Slot.

Trods usikkerheden op til stævnet er antallet af deltagere rekordstort. I alt 278 ekvipager - altså hest og rytter - deltager ved de fire dages stævne.

Læs også Rideforbund beroliger efter panik: Aggressiv hesteherpes er under kontrol

Har desinficeret staldene

- Vi vidste, at i vores egne stalde her på Broholm, havde der ikke været nogen udbrud af hesteherpes, fortæller stævnearrangør Anne Lütken.

Alligevel tager arrangøren alle forholdsregler. Alle hestenes bokse er blevet desinficeret efter opsætning, og staldene har samtidig været lukket for heste udefra i ugerne efter de første udbrud.

Broholm Horseshow, som hele arrangementet hedder, følger også den anbefaling om en tro- og love erklæring, som rideforbundet og landbrugets videns- og innovationshus Seges er kommet med.

Det betyder, at den ansvarlige for hesten skriver under på, at der ikke er tegn på smitsom sygdom i stalden eller besætningen, hvor den kommer fra. Der skal også have været taget temperatur på hesten i 10 dage op mod stævnet, hvor temperaturen ikke har været 38,3 grader celsius eller derover.

Læs også Trods hesteherpes: Heste velkomne på Det Fynske Dyrskue

Udtagelse til stævne i USA

Igen i år er det et stjernespækket felt, der stiller til start i DM klasserne for dressur, paradressur og U25 mesterskab.

Udover at rytterne rider om dansk metal, er Broholm Horseshow i år også udtagelsesstævne til World Equestrian Games i Tryon i USA.

Selv om det nu nærmest er en tradition, at Broholm Slot lægger jord til DM i dressur, så er det endnu ikke fastlagt, hvor næste års stævne skal holdes.

- Vi skal søge på lige fod med alle andre klubber i landet i løbet af sensommeren, og vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at få det igen. Men vi må se, siger Anne Lütken.