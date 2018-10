Trods kanonsommer: Gode rejsetal fra HCA Airport

H. C. Andersen Airport sendte mandag morgen det sidste charterfly afsted mod Napoli i Italien. Mange har igen i år valgt at bruge den fynske lufthavn og søge sydpå i ferien, selvom den danske sommer har været fuldt ud konurrencedygtig på både varme og antal solskinstimer.

- I rejsebranchen har vi det lidt ambivalent med den gode sommer, vi har haft. På den ene side vil vi jo gerne have, at det er godt vejr, når vi sidder hjemme på terrassen, men på den anden side ønsker vi jo, at det øsregner, så flere ønsker at bruge vores charterafgange sydpå, siger lufthavnsdirektør i H. C. Andersen Airport Hans Okholm Vejrup.

22.000 rejsende

Fra januar og til udgangen af september har 22.000 passagerer rejst fra lufthavnen i Beldringe, og det er på niveau med samme periode i 2017, hvor sommeren var alt andet end sydeuropæisk.

- Det er dejligt, at så mange har valgt at rejse sydpå, når man tager i betragtning, hvor god en sommer vi har haft, siger Hans Okholm Vejrup.

Hele sidste år lød antallet af rejsende fra Hans Christian Andersen Airport på 25.270, og det tal regner lufthavnsdirektøren også med at nå i 2018.

Selvom det sidste charterfly er lettet fra Beldringe i år, kommer der flere afgange fra blandt andet private fly, der får det samlede antal rejsende fra Beldringe endnu højere op.

- Det er min forventning, at vi når op på niveau med sidste år, siger Hans Okholm Vejrup.