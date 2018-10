Udsolgt uden Harry Potter: Troldmænd og hekse sluppet løs i Odense

Viftende tryllestave, voldsomme besværgelser og magiske væsener, der stirrer på dig.

Alt det kan man fra torsdag møde og opleve i Odenses gader, når festivalen Magiske Dage for 16. år i træk rammer den fynske storby. Men alt er ikke som det plejer.

Billetterne til togturen blev igen i år udsolgt på under to minutter Søren Dahl Mortensen, projektleder ved Odense Bibliotekerne

I år kan man ikke komme med på Hogwarts Expressen fra perron 9 3/4. I stedet hopper man på Trolddomstoget.

Og de mange troldmænd skal ikke længere købe deres tryllestav hos Ollivanders, men i stedet for finder de dem hos Trædrejeren Værksted. Men det er ikke det eneste, der er blevet lavet om. I stedet for at være elever på troldmandsskolen Hogwarts, så har Odense fået sin helt egen trolddomsskole, hvor kommende hekse og troldmænd kan vælge at specialisere deres magi inden for et af fire elementer: Ild, luft, jord og vand.

Det skyldes, at festivalen ikke længere har noget med Harry Potter at gøre - nu er det i stedet en trolddomsfestival.

Rettighedsadvokaterne fra filmselskabet Warner Bros. slog nemlig ned på festivalen sidste år og satte festivalen stolen for døren. Festivalen måtte ikke længere bruge navne eller billeder relateret til filmene om Harry Potter.

Stadig lige mange troldmænd

Ifølge Søren Dahl Mortensen, der er projektleder ved Odense Bibliotekerne, har det nye navn ikke haft noget at skulle sige, når det kommer til opbakningen og tilmeldte troldmandsbørn.

- Vi har ikke set nogen forskel. Billetterne til togturen blev igen i år udsolgt på under to minutter, fortæller han.

Men han er alligevel lidt spændt inden festivalen for alvor går i gang torsdag klokken ti.

- Jeg har lidt kriller i maven. Der plejer jo at være lang kø, når vi går i gang. Og det bliver da spændende at se, om det også er tilfældet i år, siger han til TV 2/Fyn.

Ikke flest fynboer

Festivalen i Efterårsferien, som er arrangeret af Odense Centralbibliotek, møder stor opbakning fra hele landet. Den er nemlig ikke kun for de fynske troldmænd og hekse.

Faktisk er hele 80 procent af de tilmeldte til festivalen fra andre steder end Fyn.

- Det er helt vildt. Vi har både tilmeldte fra Nordsjælland, Vestjylland og alle mulig andre steder i Danmark, fortæller Søren Dahl Mortensen.

- Det må betyde, at vi rammer plet.

