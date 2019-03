Tredje vinder af Tinderbox Band Battle: Trouble Is holdt en kæmpe fest og løb med sejren

Det er totalt et drømmescenarie. Trouble Is.

Studenterhus Odense var tætpakket torsdag aften, da sidste udgave af dette års Tinderbox Band Battle blev afviklet. Den endelige vinder efter fem koncerter fra fem forskellige bands blev Trouble Is.

- Det er fuldstændig sindssygt, siger Mathias og Poul fra Trouble Is, som var meget begejstret for de mange publikummer i salen:

- Publikum var så fede, de dansede og sang med og havde en fest sammen med os.

En jury bestående af repræsentanter fra Tinderbox, TV 2/Fyn og Kansas City udnævnte bandet som vindere, fordi de holdt en fest, spillede god musik og fik hele salen med til dans og sang.

- Det er totalt et drømmescenarie.

HVAD ER TINDERBOX BAND BATTLE? Tinderbox Band Battle giver tre upcoming bands med relation til Fyn mulighed for at give koncert på Tinderbox Festivalen 2019.



I første fase kunne alle interesserede bands og kunstnere tilmelde sig.



Derefter udvalgte de tre finale-spillesteder hver deres kandidater til en afstemning.



Afstemningen resulterer i det endelige finalefelt af femten bands, der i hold af tre skal konkurrere til de tre finaleaftenener.



Finalerne afholdes den 5. marts klokken 20.00 på Musikhuset Posten, den 6. marts klokken 20.00 på Kansas City og den 7. marts på Studenterhus Odense.



En jury udvælger hver aften én vinder, der får lov at optræde på Tinderbox Festivalen 2019.



TV 2/Fyn og Bemærk livestreamer alle tre Band Battle-finaler direkte på Facebook og tv2fyn.dk.

Vinderne skal åbne Tinderbox

Det er tredje år i træk, at fynske musiktalenter får mulighed for at åbne den store fynske musikfestival i Tusindårsskoven. Festivalen går fra torsdag den 27. juni til lørdag den 29. juni, og alle tre dage skal festivalen åbnes med en koncert af vinderne af Tinderbox Band Battle.

- Publikum kan forvente energi, energi og energi ud over sengekanten til Tinderbox. Det bliver fuld drøn på hele vejen igennem, siger Mathias fra bandet.

Det er publikum, der har udvalgt de femten finalebands, der i grupper på tre duellerer på riffs og rytmer i de tre Tinderbox Band Battle-finaler. Når den endelige vinder skal findes på alle spillesteder, er det dog en kompetent jury, der står bag den endelige beslutning.

TINDERBOX BAND BATTLE 2019 Finale 1: Musikhuset Posten Power Regression

Karenina

Pet The Camel

Juna

NORD Finale 2: Kansas City Crown The Beast

Awake The Lights

Insign

Kalaset

Kill Trip Finale 3: Studenterhus Odense Trine Therkelsen

Divided by X

Trouble Is

Lara

Hvid Røg Det er gratis at være publikummer til Tinderbox Band Battle. Dørene åbner klokken 19 hver aften.

De tre vindere af dette års Tinderbox Band Battle er dermed Karenina, Crown The Beast og Trouble Is. Udover vinderne af konkurrencen skal blandt andre Swedish House Mafia, The Minds of 99, Benal og Lana Del Rey spille på sommerens Tinderbox festival.

Tirsdag offentliggjorde Tinderbox yderligere en håndfuld nye navne, som skal sikre en god start på sommeren for publikum. Det største navn blandt de nyest offentliggjorte er det legendariske band Duran Duran.

Dette års udgave af Tinderbox finder sted den 27.-29. juni i Tusindårsskoven i Odense.