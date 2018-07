Truede ekspedient: Politiet leder efter denne mand efter røveri

For over to uger siden blev der begået et røveri mod en tankstation i Odense. Nu offentliggør politiet et billede af røveren, der truede en ansat.

Fyns Politi har offentliggjort et billede fra et røveri på en tankstation i Odense. Søndag den 1. juli klokken 6.28 blev der begået et røveri mod Cirkel K-tanken på Hjallesevej i Odense. Røveren indfandt sig i forretningen og truede ekspedienten til at udlevere penge. Han var ikke bevæbnet. Læs også Politiet offentliggør billede fra groft røveri mod tankstation Da ekspedienten ikke havde adgang til penge, blev udbyttet i stedet cigaretter og skrabelodder, oplyser politiet. Sådan ser manden ud Røveren signaliseres som en mand, cirka 185 centimeter høj, 35-40 år gammel med skægstubbe og let brunlig hud. Han talte dansk med let accent og var iført sort jakke med hætte, grønne bukser og lyse sko. Desuden bar han briller og lysegrå handsker. Hvis du har oplysninger i sagen, kan Fyns Politi kontaktes på telefonnummer 114.