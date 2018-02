Truede med at brænde sig selv af - nu er han dømt

En 30-årig mand blev tirsdag idømt tre måneders ubetinget fængsel og udvisning til Syrien for at have udsat andre for fare og truet personale på Borgerservice i Ringe i december.

Tre måneders ubetinget fængsel og udvisning til Syrien. Det er, hvad en 30-årig udenlandsk mand, bosat i Kværndrup, fik ud af at true personale på Borgerservice i Ringe og for at udsætte dem for fare ved at overhælde sig med benzin og true med at sætte ild til det med en lighter.

Den 14. december 2017 over middag kom den 30-årige ind på Borgerservice i Ringe og krævede at få en bolig. Han og familien var sat på gaden, fordi de ikke havde betalt husleje.

Personalet oplyste, at han først kunne få et møde nogle dage senere.

Derefter gik han hen på en benzinstation og købte fem liter benzin, hvorefter han vendte tilbage til kontoret.

En leder på Borgerservice fik ham med ud i stedets indgang,

Her hældte han benzinen ud over sig og frembragte en lighter, hvorefter han truede med at tænde ild, hvis ikke man gjorde noget ved hans boligsituation.

Manden lod sig uden problemer overtale til at komme ud fra stedet, hvor han blev anholdt og kørt til politigården i Odense. Her tilstod han forløbet.

Tirsdag kendte Retten i Svendborg ham skyldig i at have truet personale og borgere på Borgerservice og for at have bragt andre i fare ved at overhælde sig med benzin og true med at brænde sig selv af, oplyser anklager Rasmus Hansen, Fyns Politi.

Handlede i desperation

Årsagen til mandens handling var, at han og hans familie var blevet sat på gaden, fordi de ikke kunne betale husleje der, hvor de boede.

- Det kunne de ikke, fordi de havde mistet deres kontanthjælp. De stod nemlig ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi de - efter deres egen mening - var nødt til at tage sig af deres meget ressorcekrævende handicappede søn, fortæller anklager Rasmus Hansen.

Faaborg-Midtfyn Kommune havde skaffet sønnen plads på en institution, men forældrene mente ikke, han trivedes og trak ham ud.

I en periode gik de helt under jorden og opholdt sig blandt andet hos venner i København.

- Så selvom de befandt sig i en noget desperat situation, var de i nogen grad selv skyld i det, siger Rasmus Hansen.

Retten lagde desuden vægt på, at den 30-årige flere gange under forløbet i Borgerservice kunne have valgt at handle anderledes, end han gjorde.

Anklager Rasmus Hansen runder af med et paradoks i den indviklede sag:

- De strafbare handlinger fandt sted en torsdag, og faktisk lykkedes det kommunen at finde en bolig til familien fredag eller mandag efter, siger han.

