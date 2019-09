Politiet eftersøger røver: Truede personalet med en køkkenkniv

Klokken 20.14 fredag aften modtog Fyns Politi meldingen om, at der var begået et røveri mod Dagli’ Brugsen på Skovsbovænget i Odense M, hvor en mand slap væk med et mindre kontantbeløb.

Røveriet foregik ved, at manden truede en kassemedarbejder med en medbragt køkkenkniv, hvorefter han selv tog pengesedlerne i kassen og forlod butikken. Fyns Politi kan ikke oplyse præcist, hvor mange penge manden slap væk med.

Efterfølgende forlod gerningsmanden stedet på en damecykel og cyklede i retning mod Hunderupparken.

Vagthavende ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen fortæller til TV 2/Fyn, at politiet har en formodning om, at gerningsmanden kommer fra misbrugsmiljøet i Odense.

Vidner afhørt

I forbindelse med politiets efterforskning af sagen er de kunder, som befandt sig i butikken under røveriet, blevet afhørt.

På gerningstidspunktet var manden iført en grå hættetrøje med lilla ærmer og lilla hætte, hvorpå tallet 62 var trykt både for og bag med hvide bogstaver. Han var iført mørke bukser og mørke sko med hvide såler. Han havde derudover en mørk rygsæk på ryggen.

Gerningsmanden beskrives som værende mellem 35 og 40 år gammel, mellem 175 og 180 centimeter høj og med langt, mørkt hår.

Fyns Politi kan kontaktes på 114.