Truende stofmisbruger generede kunder - politiet bad brugs om at klare det selv

Tingene hænger ikke sammen i Fyns Politi, lyder det fra fynske betjente, politikere og fynboerne selv.

TV 2/Fyn har i løbet af ugen sat fokus på manglen på mandskab hos Fyns Politi, efter et internt referat fra et møde i politiet har afsløret massiv mangel på arbejdskraft til at løse almindelige politiopgaver.

Det har brugsuddeleren i Dagli’Brugsen i Særslev mærket på egen butik flere gange. For nogle uger kom to stofmisbrugere ind i hans butik, hvor de startede et større skænderi.

En kvindelig butiksmedarbejder gik ned til parret og forsøgte at få dæmpet gemytterne. Den ene kunde havde dog ikke tænkt sig at rette ind.

- Det eskalerer endnu mere. Han overfalder medarbejderen (verbalt, red.) og fortæller, at hun ikke skal udtale sig om hans kone, siger brugsuddeler Tony Thygesen til TV 2/Fyn.

Politi: Kan I klare det selv?

Medarbejderen forsøgte med stort besvær at få den højtråbende kunde ud af butikken. Det lykkedes til sidst, men problemerne fortsatte.

- Han står udenfor, hvor han begynder at genere kunderne. Vi ringer til politiet og siger, at vi har en mand, der er truende i sin adfærd og er meget ubehagelig. Politiet spørger, om det ikke er noget, vi kan klare selv, siger Tony Thygesen.

- Vi havde nok ikke ringet, hvis vi kunne have klaret det selv, men de har simpelthen ikke ressourcerne til at sende nogen ud, så vi er nødt til at løse det selv, forklarer brugsuddeleren i Særslev.

Forsøgte at tage spritbilists nøgler

Tony Thygesen efterlyser en nordfynsk landbetjent, der kan håndtere sådan nogle ting, for det er ikke første gang, at Dagli’Brugsen har oplevet lignende episoder.

- En kunde kommer ind og vil købe alkohol. Han er rimelig beruset i forvejen. Vi følger med ham ud og ser, at han kører bil. Vi forsøger at stoppe manden ved at række ind i bilen og tage nøglerne. Han speeder op, fortæller Tony Thygesen.

Det lykkedes ikke hans butiksmedarbejder at få standset den berusede mand, inden han kørte væk. De vurderer, at han er til fare for sig selv og ikke mindst andre trafikanter.

- Vi ringer også til politiet og siger, at vi har en spritbilist, der er kørt herfra. De kommer først efter 30-45 minutter, fordi de kommer inde fra Odense af, og så er det nærmest umuligt at finde sådan én, forklarer Tony Thygesen.

Det er hårdt for ham og hans medarbejdere, når de ikke kan regne med hjælp, når det brænder på.

- Det er utroligt frustrerende, når man står i en presset situation, forklarer brugsuddeleren.

Ledelsen i Fyns Politi: Vi har mange opgaver

Fyns Politi har mistet 56 medarbejdere på fire år, viser tal fra Rigspolitiet.

Chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj er klar over, at Fyns Politi har mange opgaver for tiden. Hver dag prioriterer politiet de opgaver, der er.

- I Fyns Politi er der de ressourcer, som vi nu engang har, og vi har en opgaveportefølje. Det er vigtigt for ledelsen i Fyns Politi hele tiden at prioritere de opgaver, der skal løses, siger Lars Bræmhøj.

Mener du, der er ressourcer nok?

- Det er ikke mit lod at bestemme, hvor mange ressourcer vi har. De ressourcer, vi har, forsøger jeg at få det bedste politi ud af, forklarer han.

Chefpolitiinspektøren forventer, at alle opgaver over tid vil blive løst.