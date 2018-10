Trusler til politibetjente giver udvisningdom

Jeg slår jer ihjel 27-årige mand, der torsdag blev dømt ved Retten i Odense

Torsdag fik en 27-årig mand fra Somalia en dom for at have truet to betjente i forbindelse med en episode i August ved Odense Banegård Center. Det oplyser Anne-Sophie Serring, der er anklager ved Fyns Politi.

- "Jeg slår jer ihjel", sagde han flere gange til de to betjente, forklarer anklageren.

Betjentene mødte den 27-årige mand ved Odense Banegård. Her havde han ifølge anklager skubbet til en togfører.

- Den dømte skubbede og slog ud med knyttet hånd, lyder det fra Anne-Sophie Serring.

I forbindelse med episoden mister togføreren balancen. Uskadt tager han ifølge anklageren kontakt til politiet.

Overfuser betjente

Derfor får han udvisningsdom



Kilde: Udlændingelovens paragraf 22 beskriver, at udlændinge skal udvises, hvis de har overtrådt ét eller flere af en række forhold i straffeloven. Ét af disse er trussel om vold mod en offentlig ansat, som somalieren er dømt for. Dette er gældende, selvom den dømte har boet i Danmark i lang tid.Kilde: Danske Love

To betjente ankommer derefter til Odense Banegård Center. Den somaliske mand vælger at bruge skældsord mod politiet. Til den ene betjent siger han ifølge anklager "din fucking racist" og "din mor er en fucking luder".

Samtidig modsætter han sig at lade sig lægge i håndjern, oplyser Anne-Sophie Serring.

Det er også ved denne episode, at manden truer politiet med sætningen: "Jeg slår jer ihjel".

De fire forhold giver manden 60 dages betinget fængsel og en udvisningdom. Manden ankede dommen på stedet med påstand om frifindelse, oplyser anklageren.

Det er uvist, hvornår sagen skal for landsretten.