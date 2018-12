Milliondyrt skolebibliotek genåbner: Tudsegamle bøger dukket op fra gemmerne

Der er små overraskelser. Og så er der de helt store. Dem har bibliotekaren på Odense Katedralskole fået flere gange de seneste par år.

Her er skolens næsten 40.000 bøger blevet gennemgået og sat i system, ligesom reoler og rum har fået den helt store restaurering og nyindretning.

- Vi har haft tre studentermedhjælpere til at gennemgå samlingen. En dag kom de med en bog, ja faktisk to, fra 1531, som vi ikke vidste var i samlingen, siger Mette Solberg Tamborg med begejstring i stemmen.

Den gamle salmebog fra 1531 var en dejlig overraskelse for Odense Katedralskole. Foto: Preben Dahl

Hun er uddannelsesbibliotekar, og hun har mange ting at være glad for.

For det første har hun nu fået gennemgået den samling af bøger, der blev påbegyndt i 1757. Ligesom lokalerne, der siden 1894 har huset bøgerne, er blevet restaureret.

- Tidligere var bøgerne kun til lærernes brug. Faktisk var det noget, der først blev lavet om i 1960'erne. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg først, at eleverne for alvor fik adgang til dem op i 1970'erne eller 1980'erne, fortæller Mette Solberg Tamborg.

Men nu bliver det for alvor et bibliotek på elevernes præmisser. Der er borde med computere, hvor eleverne kan stå og søge efter materiale. Og der bliver hyggekrog med sofa til hygge og afslapning, samt plads til at fordybe sig ved et af de små borde.

Miliondyr restaurering

- Det mangler da bare, at de kan tage kaffe eller mad med herind og hygge. Så længe de ikke spilder i tastaruret, så går det vel, mener bibliotekaren.

De nye forhold kan Katedralskolen takke A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for.

Fonden har doneret fire millioner kroner. Derudover har Den Faberske Fond givet 30.000 kroner til et kabinet, der indeholder spøjse ting fra skolens historie.

Det meste af biblioteket er blevet flyttet tilbage på de restaurerede hylder. Foto: Preben Dahl

Og nu skal det være.

- Vi åbner nu. Vi kan ikke vente længere. Nu vil vi have eleverne tilbage hertil. For faktisk mangler vi at få en tredjedel af bøgerne på hylderne. Men det går nok. Det er nogle af de gamle bøger, som eleverne ikke så ofte bruger, der stadig befinder sig i flyttekasser. Den moderne del af biblioteket er på plads, slår Mette Solberg Tamborg fast.

Om skolens elever så vil bruge de fysiske bøger i en tid, hvor selv en lynhurtig søgning på en mobiltelefon giver adgang til enorme mængder viden, tvivler bibliotekaren ikke på.

- Jeg er ude i alle klasser for at fortælle dem om, hvad vi kan. Ligesom alle elever på et tidspunkt er på besøg her. De bruger især biblioteket til de store opgaver. Jeg er sikker på, at de nok skal finde herhen. Ikke mindst når de finder ud af, at de også kan sætte sig her og hygge sig og finde et frirum, håber Mette Solberg Tamborg.

For størstedelen af skolens cirka 900 elever bliver det et første møde med lokaler og bøger, eftersom det er to år siden, arbejdet med at restaurere og systematisere begyndte.

Et par af dem, der kiggede ind allerførst, var to 2.g'ere, Aida Husic og Martin Barkholt.

Aida Husic og Martin Barkholt glæder sig til at biblioteket genåbner. Foto: Preben Dahl

- Det er fedt med roen herinde. Nogle gange er der helt fyldt i kantinen, så vi ikke har et sted. Så når vi også godt må have madpakken med, er det cool, siger Martin Barkholt.

Aida Husic er enig.

- Jeg bliver inspireret af de mange bøger til at tage en ned fra hylderne og kigge i den. Det er helt sikkert et sted, jeg vil bruge, smiler Aida Husic.