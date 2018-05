Tunnelarbejde ødelægger eksamenslæsning: Vi beklager

Odense Letbane ved ofte først, hvornår et byggeri går i gang få dage før det sker. SDU har ønsket, at arbejdet med nedgravning af tunnel foregår inden studiestart.

Benthe Vestergård Jørgensen, Kommunikationscehf hos Odense Letbane, lægger sig fladt ned og tager kritikken fra studerende tæt ved letbanebyggeriet på Niels Bohrs Allé på sig.

De studerende forstyrres i deres eksamenslæsning, fordi der er givet tilladelse til at der arbejdes tidligt og sent samt i weekenden og i udvalgte nætter.

De studerende ville gerne have været orienteret - og allerhelst have flyttet arbejdet til efter eksamen.

Benthe Vestergård Jørgensen siger til Tv 2/Fyn, at hun er rigtig ked af, at de studerende på blandt andet Campus Kollegiet lige over for vejarbejdet ikke har fået besked inden arbejdet gik i gang mandag morgen:

- ... men man kan ikke finde et andet sted at sove Sarah Anne Pedersen, studerende på SDU

- Vi plejer at informere forud vores arbejder - og det lykkes i ni af ti tilfælde, men her missede vi det.

Vidste ikke hvornår arbejdet begyndte

Odense Letbane har længe vidst, at der blandt andet skulle nedsænkes en cykeltunnel på Niels Bohrs Allé, men man vidste ikke præcis, hvornår arbejdet kunne begynde:

- Vi ved det ofte meget sent, men vi har en ambition om at informere tre til fem dage forud for arbejdets påbegyndelse, siger Benthe Vestergård Jørgensen, og erkender, at der er sket en fejl.

- Vi har fejlet internt med vores kommunikation, og derfor er den ikke kommet ud.

SDU's ønske

Benthe Vestergård Jørgensen forstår godt, at de studerende "føler sig forstyrret" i deres eksamenslæsning, men hun fortæller samtidig, at planlægningen er foregået i tæt samarbejde med blandt andre SDU.

- SDU har ønsket, at arbejdet foregår inden studiestart, og at det foregår så komprimeret som muligt.

- Til studiestart kommer der tusindvis af elever, som skal over Campusvej og ned til studiet. Og der har det været meget uhensigtsmæssigt for dem (SDU, red.), at vi havde været midt i arbejdet.

Så det har været universitetet der har været med til at bestemme, at det skulle bygges i denne periode?

- Det foregår i tæt dialog med vores store interessenter, når arbejdet bliver planlagt - og med myndigheden, som giver tilladelse.

Så det er universitets eget ønske, at der skulle være bygget på dette her tidspunkt?

- Det er det efter mine informationer, at der har været et ønske om at det skete både så hurtigt og så komprimeret som muligt og inden studiestart.

Sarah Anne Pedersen vågner hver morgen af støj fra vej- og byggearbejde. Foto: Ken Petersen

Sarah har udsigt nattelarm

Sarah Anne Pedersen er en af de studerende, som mandag blev vækket af de store entreprenørmaskiner. Hun har udsigt til arbejdet med tunnelen, og fortæller til TV 2/Fyn, at letbanearbejdet bare er en del af al den støj, som har plaget området igennem længere tid med byggearbejde.

- Man kan godt finde et andet sted at studere og læse, men man kan ikke finde et andet sted at sove. Det er jo her, jeg bor, siger hun.

Udover udsigten til der, hvor tusindvis af nye studerende vil passere under Campusvej, har Sarah Anne Pedersen og udsigt til byggelarm de næste fire uger.

Der er givet tilladelse til, at der arbejdes med tunnelen i weekenderne fra klokken 7 til 18. Derudover er der givet tilladelse til at arbejde otte nætter mellem klokken 22 og 7. På hverdage er maskinerne i gang fra 7 til 18.

