Turbulent år: Broget regnskab i Ewii efter direktørfyring

Ikke et ord om udgifter til Knud Steen Larsens fratrædelse-godtgørelse i nyt Ewii-regnskab, men udgifterne til direktionen er steget fra 9,6 til 28,8 millioner i 2017.

Ewii-koncernen, der leverer vand, varme og el til Trekantsområdet er langt fra tilfreds med sit 2017-regnskab.

Det fremgår af et netop offfentliggjort regnskab og en pressemeddelelse.

Omsætningen faldt med 172 millioner kroner til 1,5 milliarder. Efter skat blev der tale om et underskud på 14 millioner kroner.

Underskuddet overrasker ikke, da vi har set udviklingen i tallene. Jørn Limann, bestyrelsesformand for EWII

Men de tal fortæller langt fra hele sandheden om året, hvor koncernen tog afsked med administrerende direktør Knud Steen Larsen og bestyrelsesformanden Steen Dahlstrøm, som er tidligere borgmester i Middelfart.

Den nye ledelse med Lars Bonderup Bjørn og bestyrelsesformand Jørn Libak i spidsen kalder selv året turbulent

Underskud overrasker ikke

Man fremhæver, at resultatet i 2017 er påvirket af nedskrivning på en tysk vindmøllepark, nedskrivninger i EWII's meget diskuterede udviklingsselskaber samt omkostninger i forbindelse med direktørskiftet.

- Underskuddet overrasker ikke, da vi har set udviklingen i tallene. Men der blev taget hånd om udviklingen i koncernen sidste sommer, og vi er nu på rette vej, siger Jørn Limann, der er bestyrelsesformand for EWII siden september 2017.

Man kan ikke læse i regnskabet, hvad Knud Steen Larsens fratrædelse har kostet, men direktionsomkostningerne er steget fra 9,6 til 28,8 millioner kroner i 2017.

Tallene siger dog langt fra hele sandheden om Ewii i 2017.

For rent faktisk forbedrede koncernen sit driftsresultat, der steg fra 367 til 625 millioner kroner, og kikker man på resultatet før skat er det forbedret fra 48 til 71 millioner kroner.

Det til trods for, at de finansielle indtægter er faldet fra 241 til 169 millioner kroner.

Skattesag har skylden

Når koncernen alligevel havner i underskud skyldes det ene og alene, at man har valgt at påtage sig en ekstra skattebetaling på 85 millioner kroner.

Det sker efter råd fra revisorerne, fordi en sag om energiselskabernes værdiansættelse i vandsektoren er på vej i Højesteret, og SKAT har vundet flere sager i landsretten.

Beløbet vil blive opkrævet hos forbrugerne, hvis man taber sagen i Højesteret. Det fremgår af noterne i regnskabet, der netop er blevet sendt ud med en pressemeddelelse.

- På positivsiden tæller, at koncernens infrastrukturselskaber TREFOR El-net, TREFOR Vand og TREFOR Varme drives effektivt og har lave priser, hedder det i pressemeddelelsen.

Ifølge Lars Bonderup Bjørn arbejder Ewii på at skabe så godt et resultat som muligt, men forventer, at 2018 vil være et overgangsår.

- Og når man derudover ser på, hvordan aktiemarkedet er startet i 2018, betyder det, at jeg imødeser et vanskeligt år på rejsen mod en bedre drift, siger han.

